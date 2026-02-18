Zamora acoge un debate sobre los cuidados y la atención a los mayores

La Diputación de Zamora, en colaboración con la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y el Ayuntamiento de Zamora, organiza un espacio de debate centrado en los cuidados en el momento actual y en el apoyo a las personas cuidadoras, que se celebrará el próximo miércoles 25 de febrero, de 12.00 a 13.45 horas, en el Centro Cultural Palacio de la Alhóndiga del Pan de la capital zamorana.

La jornada servirá además como marco para la presentación oficial de la XI edición del Curso Online Gratuito para Cuidadores de personas mayores en situación de dependencia, una iniciativa formativa que busca mejorar la capacitación y el acompañamiento de quienes desempeñan labores esenciales de cuidado.

Esta actividad refleja el compromiso conjunto de las instituciones organizadoras con el bienestar de las personas mayores y con la mejora continua de la atención a la dependencia, fomentando la formación, la reflexión especializada y el intercambio de experiencias entre profesionales del ámbito sanitario y social.

Asimismo, pone de manifiesto la implicación activa de la Diputación de Zamora en el impulso de políticas sociales de alto interés en un territorio especialmente marcado por el envejecimiento demográfico y la dispersión geográfica, donde el apoyo a las personas cuidadoras resulta clave para garantizar la permanencia de las personas mayores en su entorno habitual.

Programa del acto

La jornada comenzará a las 12.00 horas con la inauguración a cargo de Ramiro Silva Monterrubio, vicepresidente segundo y diputado del Área de Régimen Interior y Política Social de la Diputación de Zamora.

A continuación, se desarrollarán varias ponencias centradas en los principales retos del cuidado y la atención sociosanitaria:

"Los cuidados en el momento actual", con la participación de Mª Ángeles García Antón y Mª José Martín Fernández de Landa, trabajadoras sociales especializadas y coordinadoras de programas de la SEGG.

Presentación de la XI edición del Curso Online Gratuito para Cuidadores, a cargo de Ana Mª Fernández Rodríguez y Mª Antonia Valle Martín.

"Una aproximación al perfil de las personas cuidadoras", impartida por Eva Mª Sanz Peces, enfermera especialista familiar y comunitaria.

A las 13:35 horas tendrá lugar un coloquio abierto a los asistentes, favoreciendo la participación y el intercambio de experiencias entre profesionales y público.

La clausura, prevista a las 13.45 horas, correrá a cargo del doctor Guzmán Tamame González, médico geriatra y vocal por Zamora en la Sociedad Castellano-Leonesa de Geriatría y Gerontología. También contará con la presencia de la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zamora, María Auxiliadora Fernández López.

La elección de Zamora como sede responde a su especial realidad social y demográfica, al tratarse de una de las provincias más envejecidas de España y con un elevado porcentaje de población mayor residente en el medio rural. En este contexto, la formación específica de las personas cuidadoras contribuye de manera decisiva a reforzar la calidad y continuidad de los cuidados, favoreciendo el arraigo y la cohesión territorial.

Curso Online Gratuito para Cuidadores

El curso está dirigido a cuidadores familiares de personas mayores en situación de dependencia, profesionales del ámbito sociosanitario interesados en la Geriatría y la Gerontología y a todas las personas interesadas en adquirir formación específica en el ámbito de los cuidados.

El objetivo principal es ofrecer una herramienta formativa accesible y práctica que permita adquirir conocimientos, habilidades y competencias básicas para la atención integral de las personas mayores, garantizando cuidados de calidad, seguros y humanizados.

Inscripciones

La asistencia al evento es gratuita, aunque requiere inscripción previa debido al aforo limitado del salón de actos. Las plazas se asignarán por orden de inscripción hasta completar capacidad.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del formulario habilitado por la organización o solicitar información en el correo electrónico segg@segg.es y en los teléfonos 914 11 17 07 y 677 20 96 50.

Los asistentes recibirán certificado acreditativo de participación.