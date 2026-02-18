¿Cómo saber si te ha tocado mesa electoral en Zamora? Consúltalo aquí tus dudas
A diferencia de otras comunidades, la notificación a los vecinos de Zamora sobre su designación en las mesas electorales se realiza por correo postal, manteniendo la tradición electoral
Las redes sociales se llenan de preguntas ante la llegada de las elecciones autonómicas: "¿Hay alguna forma de ver si uno ha salido para formar parte de una mesa electoral en Zamora? ¿Si no estamos en casa por temas médicos , como nos enteramos?", escriben algunos de ellos.
Sorteo
El pasado lunes Zamora el Pleno del Ayuntamiento de Zamora realizó el sorteo en el que se seleccionaron a los ciudadanos que integrarán las mesas electorales de la jornada de votación del 15 de marzo. Una forma de designar al presidente, los dos vocales y los suplentes de cada una de las 73 mesas electorales que habrá en la ciudad.
¿Cómo llega la notificación?
A partir del martes 17 de febrero los vecinos de Zamora seleccionados por sorteo comenzarán a recibir las notificaciones a través de una carta en el domicilio personal. Un mecanismo tradicional que al contrario de otras comunidades, donde se puede consultar telemáticamente, mantiene la esencia de las elecciones.
¿Qué pasa si no estoy en casa en ese momento?
Su durante la recepción de la carta no te encuentras dentro del domicilio el responsable de entregártela dejará una notificación en tu buzón para que puedas acudir al Ayuntamiento a por la documentación pertinente.
