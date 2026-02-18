Estos son los ganadores del Carnaval 2026 en Zamora: carrozas y grupos
Los IPC, La Galerna y La Bartola se llevan los primeros premios de cada categoría
Todo esfuerzo tiene su recompensa. El trabajo, la originalidad y las horas de manualidades en la elaboración de los disfraces y carrozas participantes en el Carnaval 2026 de Zamora ya han sido premiados tras finalizar este martes los dos desfiles por la ciudad. Aunque no todos han tenido galardón oficial, con premio o sin él todos han dado la talla en un desfile con gran participación.
Este es el fallo del jurado para los mejores grupos y disfraces del desfile del Carnaval:
Carroza:
- Primero: Los IPC (Fundación Personas) y su detallado Olimpo mitológico
- Segundo: La Galerna con sus logradísimas hadas del bosque
- Tercero: Asociación Carnavalera "Los Pobladores" con "La Valla" más realista
Grupos (de más de 30 personas):
- Primero: La Galerna con sus preciosas hadas del bosque
- Segundo: El Sancho picó y voló, con sus originales pájaros multicolores
- Tercero: Los puzzles coloridos del AMPA José Galera
Grupos (de menos de 30 personas):
- Primero: Gambito de dama (La Bartola) y sus perfectas piezas de ajedrez
- Segundo: El Carrusel Encantado con su circo y sus caballitos del tiovivo
- Tercero: Los Pepinchos con sus pequeños y grandes erizos
PREMIOS Y AYUDAS
GRUPOS DE CARNAVAL (10–30 personas)
Ayuda por participación: 350 €
Premios:
- Primer premio: 600 € + diploma
- Segundo premio: 450 € + diploma
- Tercer premio: 300 € + diploma
GRUPOS DE CARNAVAL (MÁS DE 30 PERSONAS)
Ayuda por participación: 450 €
Premios:
- Primer premio: 800 € + diploma
- Segundo premio: 650 € + diploma
- Tercer premio: 500 € + diploma
CARROZAS
Ayuda por participación: 800 €
Premios:
- Primer premio: 600 € + diploma
- Segundo premio: 400 €
- Tercer premio: 300 €
