Estos son los ganadores del Carnaval 2026 en Zamora: carrozas y grupos

Todo esfuerzo tiene su recompensa. El trabajo, la originalidad y las horas de manualidades en la elaboración de los disfraces y carrozas participantes en el Carnaval 2026 de Zamora ya han sido premiados tras finalizar este martes los dos desfiles por la ciudad. Aunque no todos han tenido galardón oficial, con premio o sin él todos han dado la talla en un desfile con gran participación.

Este es el fallo del jurado para los mejores grupos y disfraces del desfile del Carnaval:

Carroza:

Primero : Los IPC (Fundación Personas) y su detallado Olimpo mitológico

: Los IPC (Fundación Personas) y su detallado Olimpo mitológico Segundo : La Galerna con sus logradísimas hadas del bosque

: La Galerna con sus logradísimas hadas del bosque Tercero: Asociación Carnavalera "Los Pobladores" con "La Valla" más realista

Los IPC y su Olimpo. / Alba Prieto

Grupos (de más de 30 personas):

Primero : La Galerna con sus preciosas hadas del bosque

: La Galerna con sus preciosas hadas del bosque Segundo : El Sancho picó y voló, con sus originales pájaros multicolores

: El Sancho picó y voló, con sus originales pájaros multicolores Tercero: Los puzzles coloridos del AMPA José Galera

La Galerna y sus ninfas del bosque. / Alba Prieto

Grupos (de menos de 30 personas):

Primero : Gambito de dama (La Bartola) y sus perfectas piezas de ajedrez

: Gambito de dama (La Bartola) y sus perfectas piezas de ajedrez Segundo : El Carrusel Encantado con su circo y sus caballitos del tiovivo

: El Carrusel Encantado con su circo y sus caballitos del tiovivo Tercero: Los Pepinchos con sus pequeños y grandes erizos

El ajedrez de La Bartola / Alba Prieto

PREMIOS Y AYUDAS GRUPOS DE CARNAVAL (10–30 personas) Ayuda por participación: 350 € Premios: Primer premio: 600 € + diploma

Segundo premio: 450 € + diploma

Tercer premio: 300 € + diploma GRUPOS DE CARNAVAL (MÁS DE 30 PERSONAS) Ayuda por participación: 450 € Premios: Primer premio: 800 € + diploma

Segundo premio: 650 € + diploma

Tercer premio: 500 € + diploma CARROZAS Ayuda por participación: 800 € Premios: Primer premio: 600 € + diploma

Segundo premio: 400 €

Tercer premio: 300 €