El Seprona auxilia a un conductor atrapado por la crecida del río Duero en Zamora

El conductor notificaba a la Guardia Civil que se encontraba bien, pero que necesitaba ayuda para mover su vehículo

Oliva Conde

Un conductor se quedó atrapado ayer en Zamora al atascarse su coche por la crecida del Duero. El hombre se disponía a cruzar con su vehículo cuando la cantidad de agua en la vía lo dejaba atrapado en el camino. El conductor dio aviso a la Guardia Civil de Zamora que envió una patrulla del Seprona para poder liberarlo.

El conductor comunicó a la Guardia Civil que se encontraba bien y solo necesitaba ayuda para liberar el vehículo. Cuando llegó la patrulla, se enganchó y remolcó el coche hasta poder liberarlo.

Precaución en la vía

Aunque el cauce del Duero haya dado un pequeño respiro, es importante tener precaución al transitar las inmediaciones del río y zonas de especial peligro de inundación.

La peligrosidad es menor hoy, ya que el nivel del río ha ido bajando desde el pico que se alcanzó el pasado martes. Esta tarde se sitúa por debajo de los 2,63 metros de altura con un caudal inferior a los 1.200 metros cúbicos por segundo, y se prevé que seguirá descendiendo poco a poco a lo largo de las próximas jornadas.

