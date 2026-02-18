Reapertura del Paraninfo del Colegio Universitario: así es el nuevo espacio

La renovación de las butacas del paraninfo del Colegio Universitario culmina la primera fase de renovación del edificio dependiente de la Diputación Provincial de Zamora. Tras la instalación de los nuevos asientos, el espacio reabrirá al público con un acto del Club LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA. El periodista deportivo Jesús Álvarez será el protagonista de la cita a las 20.00 horas.

La intervención ha supuesto la renovación integral de la sala, con una redistribución del aforo orientada a mejorar la comodidad, la seguridad y la accesibilidad de los asistentes. Las nuevas butacas son de tipo modular con asientos abatibles y respaldos ergonómicos, material ignífugo, resistente, fácil de limpiar y mantener para su instalación en el paraninfo del Colegio Universitario.

Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora / Cedida / LZA

La compra del mobiliario ha respondido a la necesidad de renovar las antiguas butacas, ya deterioradas y obsoletas, que además no cumplían con la normativa en cuanto a la absorción del ruido y resistencia al fuego.

El Paraninfo cuenta desde ahora con 225 nuevas butacas, incluyendo espacios reservados para personas con movilidad reducida, lo que garantiza un uso más inclusivo del recinto.

Paraninfo del Colegio Universitario de Zamora / Cedida / LZA

Además, se han llevado a cabo otras mejoras como la nueva iluminación tanto de la sala como del escenario, junto con la instalación de un sistema de sonido profesional y un completo equipamiento audiovisual.

El espacio dispone ya de un proyector de alta resolución, una pantalla eléctrica de seis metros y nuevos elementos escénicos, como telones y cortinas, además del suelo completamente renovado.