Juan Pedro Bellón Ruiz, arqueólogo: "La Prehistoria educa para reconocer la diversidad"

«Arqueología de la violencia en la prehistoria» fue la conferencia que ofreció este experto en su primera visita a las Jornadas Prehistóricas de Zamora, defendiendo que las investigaciones sobre el pasado pueden ser útiles no solo para generar una economía local muy provechosa sino también para conocer mejor al ser humano.

¿Cómo se descubre que los hombres en la Prehistoria ya ejercían violencia?

Sobre todo, a través de la arqueología. Como en la Prehistoria no tenemos la escritura, es fundamental. Al principio, se intentaba no ir en contra de esa teoría de un pasado perfecto, pero hay muchísimas evidencias que nos hablan de la existencia de violencia hace mucho, mucho tiempo.

¿Cuáles son esas evidencias tangibles?

Todos sabemos que en la Prehistoria ya había armas. Pero no es lo mismo encontrar una punta de flecha en una cueva, que podía servir para cazar o para pescar, que encontrarte ese mismo objeto clavado en un hueso o en un enterramiento humano. Y otra evidencia muy palpable serían los enterramientos masivos, donde no se reflejan esos ritos funerarios de los entierros habituales en la época, sino que están todos amontonados y con muestras de violencia.

Charla de Juan Pedro Bellón, dentro de las Jornadas de Prehistoria. / Victor Garrido

¿Con esos materiales también se puede descubrir cuáles eran las principales causas de la violencia en la Prehistoria?

Normalmente, la explicación que se da siempre es una competencia por un territorio. Por ejemplo, sabemos que cuando a Europa llegan los primeros agricultores y se empiezan a establecer y tomar posesión de terrenos para comenzar los procesos de cultivo, se encuentran con otras comunidades que todavía no están en ese proceso, aún cazadores y recolectores, y se origina un choque entre ambas culturas, encontrándonos las huellas de los ataques y de esa violencia que tiene que ver con la competencia por el territorio. El caso es que ahí están las evidencias, pero, de momento, nos hace falta muchas más para comprobar todas estas circunstancias con más detenimiento y fiabilidad.

Las investigaciones en Jaén

¿Cómo llega su interés por estudiar esa situación concreta de la violencia en la Prehistoria?

Me llega gracias al análisis que hicimos en la provincia de Jaén de una batalla más tardía, de la Segunda Guerra Púnica, es decir, ya en el proceso de la conquista romana. Fue ahí donde comenzamos a ensayar, con métodos de arqueología, la posibilidad de intentar localizar campos de batalla, que en la Prehistoria no existen como tales. Y nos planteamos, más allá de los propios enfrentamientos, la cuestión de la violencia en el ser humano, si nuestro comportamiento implica que tenemos esa tendencia a ejercitar la violencia o es algo que tiene más que ver con el desarrollo cultural o particularidades de cada cultura. En Atapuerca hay ya evidencias de agresiones puntuales que pueden suponer el reflejo de una pelea individual, pero, como digo, aún faltan más evidencias científicas para interpretarlo todo.

No es lo mismo encontrar una punta de flecha en una cueva, que podía servir para cazar o para pescar, que encontrarte ese mismo objeto clavado en un hueso o en un enterramiento humano

Esa batalla de Jaén, la de Baecula, sí que tiene bastantes evidencias.

Sobre todo porque los ejércitos romano y cartaginés dejaron restos metálicos, pero en la Prehistoria no tenemos metales ni la capacidad de localizar con estas técnicas una evidencia de violencia en una comunidad más reducida. Además, en una batalla de época romana hay miles y miles de personas, mientras que no hay tanta concurrencia en las de la Prehistoria.

Instituto de Investigación en Arqueología Ibérica

Es el director del Instituto de Investigación en Arqueología Ibérica, ¿a qué se dedica este centro?

En la provincia de Jaén tenemos un patrimonio de la cultura ibérica con elementos muy interesantes sobre los que llevamos cerca de cincuenta años investigando, pero también transfiriendo todo este conocimiento a la sociedad, poniéndolo en valor para generar rutas de visita. En la actualidad, estamos inmersos en la puesta en marcha del Museo Ibero de Jaén, que esperamos inaugurar este año. En resumen, establecemos una conexión entre la investigación que se realiza en el instituto y en la universidad con la sociedad.

Charla de Juan Pedro Bellón, dentro de las Jornadas de Prehistoria. / Victor Garrido

Esa transferencia es fundamental, pero, ¿un arqueólogo donde realmente disfruta es en un yacimiento?

Nosotros decimos que existen dos tipos de arqueólogos: el de bata y el de bota. Ambos son dos campos interesantísimos, porque en el laboratorio también se hacen descubrimientos muy importantes. En arqueología, siempre vamos cargados de hipótesis muy razonables, pero nunca sabes cómo te vas a encontrar conservado un lugar, así que pesa mucho el factor sorpresa.

Riqueza arqueólogica

Jaén en particular y España en general, ¿son terreno apetecible para el arqueólogo?

Sin duda, tiene una riqueza histórica y prehistórica apabullante. Diría que, siendo generosos, hemos descubierto tan solo el 2% de todo lo que tiene.

En Atapuerca hay ya evidencias de agresiones puntuales que pueden suponer el reflejo de una pelea individual

¿Ese porcentaje subiría más rápidamente con ayudas y subvenciones?

Por supuesto. Nosotros estamos pensando en el patrimonio arqueológico, pero también existe el monumental, el de la época medieval y moderna. Parte de nuestra economía, además, se basa en el turismo, pero no solo existe el de playa. También hay gente interesada en un turismo cultural, de interior. Si se consigue tener un recurso patrimonial potente, podría incluso servir para fijar población en territorios ahora desolados. Cuando recibimos subvenciones, van directamente a la investigación y se quedan incluso en el territorio donde trabajamos. Si hacemos ese lugar visitable, se convierte en un atractivo cultural y de conocimiento, que beneficiará a su economía.

Estas jornadas son siempre un éxito de público. ¿Por qué sigue atrayendo la Prehistoria?

Porque todos queremos conocer de dónde venimos. Y la Prehistoria tiene también un factor muy importante desde el punto de vista social, que es la educación a reconocer la diversidad. No venimos todos de un mismo origen, de un punto cero en el que todo era perfecto, sino que ya entonces había diferentes culturas, territorios y comportamientos. Todo eso nos lo tendríamos que traer al presente para aprender a normalizar las diferencias que vemos hoy en día.