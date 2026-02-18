Javier Gutiérrez, ex de Vox: "La dirección nacional del partido nos dijo que no teníamos gente válida en Zamora"

El exsecretario de Vox en Zamora, Javier Gutiérrez, que presentó su dimisión a raíz de los cambios en las listas electorales de la formación para la provincia de Zamora asegura que su retirada del partido no se debe a que deje de ocupar un puesto para las autonómicas, sino a la imposición desde Madrid de personas ajenas a la formación en la provincia.

Explica que desde Vox Zamora se hizo un intenso trabajo con el fin de buscar los candidatos más idóneos para la lista electoral.

La propuesta que se envía a Madrid estaba encabezada por la actual procuradora, Marisa Calvo, seguida del presidente, Eugenio Blanco, Concepción Vega y en cuarto lugar el secretario, Javier Gutiérrez.

Cuando llegaron las listas aprobadas en Madrid resultó que se había mantenido a Marisa Calvo como cabeza de cartel y se había cambiado en resto de los nombres primeros de la lista. Gutiérrez asegura que lo que le enfadó no fue que le apartaran de la lista, ya que no tenía ninguna pretensión en ese sentido, pero sí la justificación del cambio de nombres. "Nos dijeron que es que no teníamos gente válida en Zamora y por eso tenían que introducir cambios". Eso después de que les hubieran pedido un esfuerzo para busca candidatos.

Además la número 3 de la lista es una persona, Vanessa Blanco Bermejo que era desconocida para la organización provincial y ni siquiera estaba afiliada, lo que contraviene incluso los estatutos que exigen un tiempo mínimo de permanencia para ocupar un puesto en la lista.

"Mi condición para permanecer en Vox es que no volvieran a traer personas como fue Pedro Requejo en las elecciones generales (un candidato que vive en Madrid y si relación con la organización provincial del partido), es decir un candidato al que la gente no conocía, gente impuesta por ellos. Les había advertido que si volvía a ocurrir, dimitía".

Y eso es precisamente lo que ha sucedido con la tercera candidata en las listas, por lo que Javier Gutiérrez se decidió a presentar su dimisión. Lo que quiere dejar claro es que no ha sido por un puesto en la lista, sino por una cuestión de principios.