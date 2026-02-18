Iniciados los trabajos de ampliación de los sumideros del Puente de Piedra de Zamora

El Puente de Piedra está ampliando los sumideros para recoger y dar salida al agua de lluvia, debido a los encharcamientos detectados tras las intensas precipitaciones que ha traído hasta la ciudad el tren de borrascas de las ultimas semanas.

Tal y como informa el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, en sus redes sociales "se trata de una actuación que contempla incrementar el número de sumideros en el tramo central del Puente de Piedra".

"Mediante esta intervención, prosigue, se subsanarán las acumulaciones de agua sobre el pavimento en los días de lluvias fuertes. Los trabajos los lleva a cabo la empresa encargada de las obras en el Puente, sin sobrecoste para las arcas municipales".

"Ante la aparición de problemas, soluciones", concluye satisfecho el primer edil.

Y es que la intervención realizada en el Puente de Piedra ha sido muy del gusto de los ciudadanos, debido a que el aspecto que le dan al monumento los pretiles de piedra le devuelven al viaducto a su aspecto original perdido con las barandillas metálicas del siglo pasado, cuando por él pasaba tráfico rodado.

Ello no impide, sin embargo, que haya opiniones más o menos favorables sobre algunos aspectos menores, como por ejemplo la iluminación incrustada en la piedra, la altura de pretil (aunque este fue un debate sobre todo técnico más que ciudadano) o la presencia de excesivos charcos en determinados puntos del tablero del puente sobre todo cuando las precipitaciones son intensas. Con esta solución se facilitará la evacuación delas aguas pluviales.