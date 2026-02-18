Felipe, el primer hombre que se calló un piropo en Zamora, por los suelos

¿Recuerdas a Felipe, “el primer hombre que se calló un piropo” en Zamora? Tal vez no, ya que no se trata de un hombre real sino de un nombre ficticio que podría ser el de cualquiera. Forma parte del cartel de la ruta de "Pioneros" que nació en 2023 como parte de una campaña del 8M a modo de burla a todos esos hombres que buscan el aplauso -y a las mujeres que se lo dan- por llevar a los niños al colegio, hacer la comida o limpiar el baño.

Entre esos hombres está Felipe, que tiene su propia placa en la plaza de Sagasta y que lleva semanas en el suelo, tirado en un rincón, a la espera de volver a ocupar su lugar. "Se cayó... pero no se calló", parece decir el personaje que trata de promover los comportamientos igualitarios mediante figuras ficticias. Tarde o temprano, Felipe volverá a ocupar su lugar.

Una campaña de 2023

La campaña nació con motivo del 8M en el año 2023 dando lugar a "Pioneros", una peculiar ruta turística con la colocación de diversas placas a modo de callejero.

Una de las plas colocadas en Zamora. / Ayuntamiento de Zamora

La Concejalía de Igualdad, caracterizada durante los últimos años por originales campañas contra el machismo, quiere reivindicar con iniciativas de este tipo las conquistas sociales mediante el uso de la ironía.

La ruta turística

El itinerario comienza en Príncipe de Asturias y termina en la Rúa de los Francos. Doce placas señalan el lugar donde “nacieron, vivieron o trabajaron” diferentes hombres y ese desempeño que los hizo "pioneros" colaborando en el avance de la igualdad que hace décadas no existía.