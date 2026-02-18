El Duero da un respiro en Zamora y reduce su caudal, aún muy por encima de los 1.000 metros cúbicos por segundo: de alerta roja a naranja

El río Duero da un respiro en Zamora capital tras alcanzar su pico de 1.400 metros cúbicos este domingo. Tras cinco días de crecida, el caudal ha descendido hoy lunes por debajo de los 1.300 metros cúbicos por segundo -está en 1.217- y descender a 2,63 metros de altura, lo que ha permitido rebajar el nivel de alerta de la Confederación Hidrográfica del Duero, que pasa del aviso rojo al naranja.

El cambio de nivel implica abandonar el riesgo extremo pero aún en el marco de una situación que requiere seguimiento al permanecer el caudal en valores muy elevados que pueden producir nuevos desbordamientos puntuales en zonas bajas, además de anegar caminos y afectar a infraestructuras próximas al Duero.

Las autoridades recomiendan mantener la precaución, evitar aproximarse a las orillas y respetar las indicaciones de la Policía Municipal, ya que el comportamiento del río puede variar en función de nuevas precipitaciones.

La CHD continúa por su parte monitorizando en tiempo real los niveles y caudales, mientras el Ayuntamiento de Zamora mantiene activado su dispositivo de vigilancia ante posibles incidencias. En una semana el Duero ha pasado de correr a 870,20 metros cúbicos por segundo a hacerlo muy por encima del umbral de 1.000.

GALERÍA | Los Pelambres y los paseos fluviales desaparecen bajo el agua del Duero / José Luis Fernández

Para este lunes, 18 de febrero, el aviso amarillo por fuertes vientos está activado por la Agencia Estatal de Meteorología. Esta es la previsión para esta semana: