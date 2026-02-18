El 2 de abril del año 2013 el río Duero alcanzó en Zamora los 1.568 metros cúbicos por segundo, 168 más que el máximo registrado en este último episodio, sin que el agua llegara a las viviendas de La Rinconada. Sin embargo, en esta ocasión, con 1.400 metros cúbicos por segundo, el agua ha entrado en prácticamente toda la zona.

"Esto nos hace pensar, y nos hace al menos valorar desde los servicios de emergencia, que los umbrales que tenemos para la salida del Duero evidentemente han cambiado", advirtió el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Zamora, David Gago. "La razón no la sé, le tendremos que preguntar a la Confederación Hidrográfica del Duero", añadió.

La crecida provoca más impacto en Zamora con menos caudal que en 2013

Una situación similar a la que se ha producido en el entorno del restaurante Las Aceñas, en el barrio de Pinilla, donde en 2013 el agua apenas afectó al inmueble con mayor caudal, mientras que ahora, con menos volumen, el agua ya había entrado en la bodega antes de alcanzar los 1.300 metros cúbicos por segundo.

El edil apuntó como posibles causas la acumulación de sedimentos en el lecho del río, al tratarse de un río de arrastre, "puede ser que el fondo del río esté menos dragado y, por lo tanto, la corriente superficial sea mayor y desborde antes", comentó. "No soy ingeniero, pero alguna razón tiene que haber, los datos están ahí", remarcó.

Por otra parte, el río Duero ha bajado este miércoles de aviso rojo a naranja a su paso por la ciudad de Zamora, tras el descenso del caudal y del nivel del agua, según los datos oficiales facilitados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD).

Aunque la situación muestra una mejoría progresiva, el caudal continúa siendo elevado, por lo que desde Protección Civil Zamora se solicita "mantener la máxima precaución, especialmente en zonas ribereñas y áreas inundables, evitando acercarse a las orillas y no cruzar zonas anegadas".

Asimismo, Protección Civil de Zamora, Policía Municipal, Bomberos y Guardia Civil continuarán con el dispositivo ya activado, manteniendo el control y la presencia preventiva en las zonas más sensibles afectadas por la crecida del río Duero durante estas últimas jornadas.