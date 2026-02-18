De chocolate a caracoles, sin olvidar las flores: la Plaza Ecológica de Zamora se renueva

Variedad de productos para preparar una mesa ecológica en la que no falte ningún detalle. Zamora ofrece una nueva oportunidad para que los consumidores descubran los alimentos ecológicos que se producen en la provincia en una nueva edición del mercado ecológico reconvertido en la Plaza Ecológica.

"Forma parte de una de las apuestas del Ayuntamiento de Zamora para la promoción de productos ecológicos y de proximidad que busca vincular a los productores de cercanía con los consumidores en el centro de la ciudad, en la Plaza de la Constitución", explica el concejal de Promoción Económica del consistorio, David Gago.

Productos de huerta, chocolates, mermeladas, quesos, carne de vacuno, embutidos, caracoles, miel... son algunos de los alimentos que se podrán adquirir con la novedad de que se podrá adornar la mesa con unas bonitas flores gracias a la colaboración especial de Azayca.

Un mercado ecológico y solidario, ya que las flores de temporada cultivadas en el vivero de la Fundación Personas se podrán a la venta a un precio simbólico con el fin de recaudar fondos para la Asociación Zamorana de Ayuda frente al Cáncer.

La apertura del mercado, organizado por la Asociación Bioproeza, será de 10.00 a 14.00 horas en la Plaza de la Constitución con la participación de unos siete u ocho productores.

"Queremos que el mercado no se convierta solo en un punto de venta, sino que sea un punto de encuentro entre los productores y los clientes con el fin de impulsar el consumo responsable, además de darle un trasfondo social", comenta Alejandro Fontanilla, presidente de Biopreza.

En este sentido, la colaboración con Azayca del próximo sábado 21 de febrero trata de subrayar la importancia de una buena alimentación en la salud de las personas.

"Azayca se preocupa mucho del paciente oncológico, pero también de aquellos factores que inciden en la aparición del cáncer, como pueden ser los productos de alimentación", apunta Pilar de la Higuera, presidenta de la asociación.

No obstante, su participación en la cita va más allá, puesto que busca poner un punto festivo con un puesto de coloridas flores con el que quieren "transmitir vida, esa sensación de acogida y de que estamos ahí, con y para los pacientes y las pacientes oncológicas", añadió.

Novedades

Este 2026 la Plaza Ecológica de Zamora acogerá nuevas actividades como degustaciones, actuaciones musicales y distintos eventos, dependiendo de la época del año. Tras diez años de la actividad, la evolución es satisfactoria con un mayor dinamismo y actividad.

"El mercado de Zamora goza de muy buena salud, porque es de los que ahora mismo mejor funcionan a nivel de Castilla y León. Pueden parecer pocos esos 7, 8 o 10 puestos, pero hay mercados en el resto de provincias que no llegan ni a la mitad", aprecia el responsable del colectivo de productores ecológicos.

Nueva temporada que mantiene su fecha, el tercer sábado de cada mes con la continuidad de las tarjetas de fidelización. "Los clientes hacen su compra mensual en el mercado y al llegar al número de compras reciben vales para gastar en el propio mercado", expone Fontanilla.

El calendario de actividades incluye como novedad la instalación de una foodtruck en las ediciones de abril, junio y octubre, donde se podrá degustar los productos, acompañado con música en directo.

Valor añadido a un mercado que busca mayor cercanía con los consumidores zamoranos con una aceptable repercusión en las ventas de los productores participantes. "Estamos contentos ya no solo las ventas, sino con la visualización y ese contacto con el cliente directamente, que hace que surjan también ventas en otros lugares, no solo en esa plaza", concluyó el presidente de Biopreza.