Campaña para que la residencia de Los Tres Árboles siga abierta

Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, a través de sus secretarías de Pensionistas en Zamora, han anunciado el inicio de una campaña de recogida de firmas para reclamar que la residencia de Los Tres Árboles mantenga su actividad como centro público cuando entre en funcionamiento el nuevo edificio, previsto para mayo o junio.

La recogida de firmas comenzará el próximo martes 24 de febrero a las 11.30 horas en la calle Santa Clara, bajo la marquesina, en la Plaza de Castilla y León, y se desarrollará todos los martes y viernes hasta el 13 de marzo. Además, se habilitará un sistema de recogida online, tal y como explicaron los representantes de UGT y CC OO, Nieves García y Teo Movilla.

Posteriormente, las firmas serán entregadas a la Junta de Castilla y León, tanto al delegado territorial en Zamora como en la Consejería en Valladolid.

Desde los sindicatos argumentan que Zamora cuenta con las pensiones más bajas de la comunidad y que "con una pensión de 700 euros no se puede acceder a una residencia privada, cuya media está entre 1.700 y 1.800 euros". Por ello, defienden la necesidad de aumentar las plazas públicas, además de evitar el trastorno a los usuarios actuales de Los Tres Árboles de cambiar de residencia. En este sentido, plantean que quienes prefieran permanecer en las actuales instalaciones puedan hacerlo, cubriendo las plazas vacantes con nuevos residentes.