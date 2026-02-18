Las alergias ya están aquí: el polen de ciprés, en nivel moderado, causa problemas en Zamora

Los niveles de polen de las especies de cupressceae, que engloba por ejemplo al ciprés, el enebro o la sabina, se encuentran en niveles moderados en la provincia de Zamora, lo que puede provocar alergia a las personas sensibles a este tipo de granos.

Se trata de una familia de coníferas con especies autóctonas o introducidas como ornamentales. La floración difiere según los géneros. El género Cupressus florece de octubre a abril y su época de polinización, según los géneros es en febrero y marzo.

Este polen es el principal responsable de las alergias invernales y tiene un incremento progresivo de pacientes sensibilizados, debido al extenso uso de ciertas especies como setos ornamentales lo que hace proliferar los ejemplares.