Las alergias ya están aquí: el polen de ciprés, en nivel moderado, causa problemas en Zamora
Es la principal causa de alergias invernales
Los niveles de polen de las especies de cupressceae, que engloba por ejemplo al ciprés, el enebro o la sabina, se encuentran en niveles moderados en la provincia de Zamora, lo que puede provocar alergia a las personas sensibles a este tipo de granos.
Se trata de una familia de coníferas con especies autóctonas o introducidas como ornamentales. La floración difiere según los géneros. El género Cupressus florece de octubre a abril y su época de polinización, según los géneros es en febrero y marzo.
Este polen es el principal responsable de las alergias invernales y tiene un incremento progresivo de pacientes sensibilizados, debido al extenso uso de ciertas especies como setos ornamentales lo que hace proliferar los ejemplares.
- El Duero volverá a inundar el barrio de La Horta en Zamora': las crecidas del pasado hablan
- Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso 'hacer un trío
- Estas son las diez mayores empresas de Zamora
- Zamora Norte expropiará terrenos en Valcabado, Coreses y Monfarracinos
- En 24 horas, el Duero aumenta su caudal y nivel: Zamora y Toro, cerca de los máximos del mes
- El aviso rojo del Duero en Toro se amplía a Zamora
- Las importaciones de Mercosur suben un 243% y las de India un 13% en Zamora
- Crecida de los ríos en Zamora: dos alertas rojas, tres naranjas, una amarilla y el Duero capaz de llenar la piscina Sindical en dos segundos