Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VÍDEO | Segundo desfile de carnaval de ZamoraGALERÍA | Encuentra tu foto en el segundo desfile de carnaval de ZamoraVÍDEO | Desfile de carnaval de Toro 2026 (Zamora)GALERÍA | Creatividad y color en el desfile del Martes de Carnaval en Toro
instagramlinkedin

Las alergias ya están aquí: el polen de ciprés, en nivel moderado, causa problemas en Zamora

Es la principal causa de alergias invernales

Una joven presenta síntomas de alergia

Una joven presenta síntomas de alergia / LZA

Carlos Gil Andrés

Carlos Gil Andrés

Los niveles de polen de las especies de cupressceae, que engloba por ejemplo al ciprés, el enebro o la sabina, se encuentran en niveles moderados en la provincia de Zamora, lo que puede provocar alergia a las personas sensibles a este tipo de granos.

Se trata de una familia de coníferas con especies autóctonas o introducidas como ornamentales. La floración difiere según los géneros. El género Cupressus florece de octubre a abril y su época de polinización, según los géneros es en febrero y marzo.

Noticias relacionadas y más

Este polen es el principal responsable de las alergias invernales y tiene un incremento progresivo de pacientes sensibilizados, debido al extenso uso de ciertas especies como setos ornamentales lo que hace proliferar los ejemplares.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents