Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Cómo saber si te ha tocado mesa electoral en Zamora?ACTUALIZACIÓN | El Duero: de alerta roja a naranjaObras puente de piedra de ZamoraFinal del Campeonato de España de Galgos
instagramlinkedin

Sanidad

476 consultas suspendidas en el tercer día de la huelga de médicos en Zamora

Medio centenar de facultativos secundaron el paro en la provincia, en una jornada en la que se cancelaron 17 intervenciones quirúrgicas

Pancarta en el Hospital Virgen de la Concha.

Pancarta en el Hospital Virgen de la Concha. / Cedida

Leticia Galende

El paro convocado este miércoles por los sindicatos médicos en los centros sanitarios públicos en Zamora tuvo un seguimiento medio del 12,17%, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud. En Atención Primaria, 18 facultativos secundaron la huelga, mientras que en Atención Especializada fueron 32 los que no acudieron a su puesto de trabajo.

En términos de actividad suspendida, la provincia de Zamora registró 476 consultas estimadas de Medicina Familiar y Pediatría canceladas durante el turno de mañana. Además, se cancelaron un total de 17 intervenciones quirúrgicas, lo que supone el 43% de las previstas. El paro afectó también a pruebas diagnósticas programadas, con el 25% de las mismas suspendidas. Por último, tuvieron que aplazarse nueve consultas externas.

Noticias relacionadas y más

En el conjunto de los centros de Sacyl de toda Castilla y León, el paro alcanzó una media del 26% en Atención Hospitalaria (1.183 profesionales en huelga) y del 10% en Atención Primaria (254 en huelga). En concreto, secundaron la huelga un total de 1.437 facultativos de los 7.164 efectivos disponibles en el turno de mañana durante este 18 de febrero.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Duero volverá a inundar el barrio de La Horta en Zamora': las crecidas del pasado hablan
  2. Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso 'hacer un trío
  3. Zamora Norte expropiará terrenos en Valcabado, Coreses y Monfarracinos
  4. En 24 horas, el Duero aumenta su caudal y nivel: Zamora y Toro, cerca de los máximos del mes
  5. Las importaciones de Mercosur suben un 243% y las de India un 13% en Zamora
  6. Crecida de los ríos en Zamora: dos alertas rojas, tres naranjas, una amarilla y el Duero capaz de llenar la piscina Sindical en dos segundos
  7. El Duero entra en fincas de las afueras de Zamora y sigue en nivel rojo en Toro, con el caudal que continúa en ascenso
  8. El Gobierno de España declara Zamora zona catastrófica por las borrascas Leonardo y Marta

476 consultas suspendidas en el tercer día de la huelga de médicos en Zamora

De chocolate a caracoles, sin olvidar las flores: la Plaza Ecológica de Zamora se renueva

Zamora acoge un debate sobre los cuidados y la atención a los mayores

Zamora acoge un debate sobre los cuidados y la atención a los mayores

Reapertura del Paraninfo del Colegio Universitario: así es el nuevo espacio

Reapertura del Paraninfo del Colegio Universitario: así es el nuevo espacio

El Seprona auxilia a un conductor atrapado por la crecida del río Duero en Zamora

El Seprona auxilia a un conductor atrapado por la crecida del río Duero en Zamora

De alerta roja a naranja: el Duero da un respiro en Zamora y reduce su caudal, aún por encima de los 1.000 metros cúbicos por segundo

De alerta roja a naranja: el Duero da un respiro en Zamora y reduce su caudal, aún por encima de los 1.000 metros cúbicos por segundo

Una imagen del Cristo de las Injurias ilustra el cartel de la Tertulia del Cofrade de Zamora

Una imagen del Cristo de las Injurias ilustra el cartel de la Tertulia del Cofrade de Zamora

¿Cómo saber si te ha tocado mesa electoral en Zamora? Consúltalo aquí tus dudas

¿Cómo saber si te ha tocado mesa electoral en Zamora? Consúltalo aquí tus dudas
Tracking Pixel Contents