Sanidad
476 consultas suspendidas en el tercer día de la huelga de médicos en Zamora
Medio centenar de facultativos secundaron el paro en la provincia, en una jornada en la que se cancelaron 17 intervenciones quirúrgicas
El paro convocado este miércoles por los sindicatos médicos en los centros sanitarios públicos en Zamora tuvo un seguimiento medio del 12,17%, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud. En Atención Primaria, 18 facultativos secundaron la huelga, mientras que en Atención Especializada fueron 32 los que no acudieron a su puesto de trabajo.
En términos de actividad suspendida, la provincia de Zamora registró 476 consultas estimadas de Medicina Familiar y Pediatría canceladas durante el turno de mañana. Además, se cancelaron un total de 17 intervenciones quirúrgicas, lo que supone el 43% de las previstas. El paro afectó también a pruebas diagnósticas programadas, con el 25% de las mismas suspendidas. Por último, tuvieron que aplazarse nueve consultas externas.
En el conjunto de los centros de Sacyl de toda Castilla y León, el paro alcanzó una media del 26% en Atención Hospitalaria (1.183 profesionales en huelga) y del 10% en Atención Primaria (254 en huelga). En concreto, secundaron la huelga un total de 1.437 facultativos de los 7.164 efectivos disponibles en el turno de mañana durante este 18 de febrero.
- El Duero volverá a inundar el barrio de La Horta en Zamora': las crecidas del pasado hablan
- Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso 'hacer un trío
- Zamora Norte expropiará terrenos en Valcabado, Coreses y Monfarracinos
- En 24 horas, el Duero aumenta su caudal y nivel: Zamora y Toro, cerca de los máximos del mes
- Las importaciones de Mercosur suben un 243% y las de India un 13% en Zamora
- Crecida de los ríos en Zamora: dos alertas rojas, tres naranjas, una amarilla y el Duero capaz de llenar la piscina Sindical en dos segundos
- El Duero entra en fincas de las afueras de Zamora y sigue en nivel rojo en Toro, con el caudal que continúa en ascenso
- El Gobierno de España declara Zamora zona catastrófica por las borrascas Leonardo y Marta