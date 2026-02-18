476 consultas suspendidas en el tercer día de la huelga de médicos en Zamora

El paro convocado este miércoles por los sindicatos médicos en los centros sanitarios públicos en Zamora tuvo un seguimiento medio del 12,17%, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud. En Atención Primaria, 18 facultativos secundaron la huelga, mientras que en Atención Especializada fueron 32 los que no acudieron a su puesto de trabajo.

En términos de actividad suspendida, la provincia de Zamora registró 476 consultas estimadas de Medicina Familiar y Pediatría canceladas durante el turno de mañana. Además, se cancelaron un total de 17 intervenciones quirúrgicas, lo que supone el 43% de las previstas. El paro afectó también a pruebas diagnósticas programadas, con el 25% de las mismas suspendidas. Por último, tuvieron que aplazarse nueve consultas externas.

En el conjunto de los centros de Sacyl de toda Castilla y León, el paro alcanzó una media del 26% en Atención Hospitalaria (1.183 profesionales en huelga) y del 10% en Atención Primaria (254 en huelga). En concreto, secundaron la huelga un total de 1.437 facultativos de los 7.164 efectivos disponibles en el turno de mañana durante este 18 de febrero.