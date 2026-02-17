Los zamoranos en situación de urgencia social pueden solicitar estas ayudas

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ha publicado la convocatoria para la concesión de prestaciones económicas en situación de urgencia social en la provincia de Zamora para este 2026, a la que la Diputación de Zamora dedica un total de 180.000 euros.

Estas ayudas se destinan a alimentación, cuidados personales esenciales, alojamiento temporal y otros fines de acuerdo con el criterio de los equipos profesionales de los Centros de Acción Social (CEAS) de la Diputación.

En todos los casos, son prestaciones de pago único compatibles con otros recursos, ingresos o prestaciones.

Perfil del destinatario

Los destinatarios son personas físicas, mayores de edad o menores emancipados y, en su caso, a aquellos miembros de su unidad familiar o de convivencia que se hallen en algunas de las situaciones de urgencia social previstas en el reglamento que las regula.

Aquellas personas susceptibles de recibir la prestación tienen de plazo para presentar sus solicitudes desde el día siguiente de la publicación del anuncio, es decir, desde este 17 de febrero y hasta el 30 de octubre de 2026.

El importe máximo de la prestación que, por este concepto, puede recibir un mismo titular o unidad familiar de convivencia, dentro del año natural, no superará en 0,5 veces el IPREM anual (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

El IPREM está establecido para 2026 en 600 euros mensuales, 7.200 euros el IPREM anual en 12 pagas y 8.400 el anual en 14 pagas.

Información de la convocatoria

Los interesados pueden encontrar la solicitud y demás documentación en la sede electrónica de la Diputación Provincial de Zamora.

Toda la información sobre la convocatoria está disponible en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y también en la página web de la Diputación de Zamora, en Ayudas y subvenciones, concretamente, en el apartado de Bienestar Social/Prestaciones y Funciones.

82 ayudas tramitadas en la convocatoria del ejercicio 2025

En 2025, el Área de Bienestar Social de la Diputación tramitó 82 solicitudes, de las cuales se concedieron 46, hubo 25 desestimientos y 11 fueron denegadas, que se tradujeron en un presupuesto ejecutado total de 53.963,115 euros.

En cuanto a la incidencia por conceptos, uno fue para hacer frente a deuda hipotecaria, nueve a deuda por alquiler, otros nueve para adquisición de enseres básicos, cinco para alimentación, dos para cuidados personales esenciales, uno para gastos farmacéuticos, cinco para reparación o acondicionamiento del hogar, once para suministros energéticos y 17 correspondieron a otros fines, desde adquisición de prótesis auditivas a prótesis dental, transporte u oftalmología.