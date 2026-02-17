Zamora recordará a los artistas españoles de la Escuela de París en Praga

En el pleno de febrero se llevará para su aprobación una modificación presupuestaria, por un total de 121.000 euros, destinada a una exposición significativa y de calado internacional para conmemorar los 80 años de aquella otra que se celebró en la ciudad de Praga, donde expusieron sus obras numerosos artistas españoles de la llamada Escuela de París, entre los que se encontraba Baltasar Lobo Casquero.

La muestra se abordará desde la mirada de la escritora Mercedes Comaposada Guillén, figura relevante y canalizadora de aquel grupo de artistas esenciales del arte del siglo XX. La exposición contará, además, con la colaboración de otras instituciones nacionales: la sociedad estatal Acción Cultural Española (AC/E) y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Del Etnográfico a Praga

La exposición conmemorativa tendrá lugar a finales de 2026 en la sala de exposiciones temporales del Museo Etnográfico de Catilla y León y a lo largo de 2027, seguramente a lo largo del segundo trimestre del año) tendrá como sede la ciudad de Praga.

El escultor Baltasar Lobo / Amigos de Baltasar Lobo

Estará comisariada por Juan Manuel Bonet y Alberto Martín y cuenta ya con la participación de la sociedad estatal Acción Cultural Española (AC/E), la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el Ayuntamiento de Zamora a través de la Fundación Baltasar Lobo.

Cada una de las instituciones aportará aproximadamente un tercio del coste estimado, y tanto AC/E como la Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya se han comprometido a ello.

La historia del grupo de París

En 1946 se celebró en Praga una importante exposición de los artistas españoles pertenecientes a la llamada Escuela de París que tuvo una gran importancia en su momento en el panorama artístico europeo.

Picasso había llegado en los albores de siglo a la capital francesa y en torno a él fueron llegando otros artistas españoles. Un grupo que fue aumentando significativamente durante el periodo de entreguerras. Nombres tan relevantes como los pintores Francisco Bores, Óscar Domínguez, Luis Fernández o los escultores Mateo Hernández o Apeles Fenosa se asentaron en la ciudad del Sena con la ilusión de vivir algún día de su arte.

A todos ellos se les unió un tercer grupo: artistas que abandonaban España para comenzar en París su exilio, tras la Guerra Civil española, como el zamorano Baltasar Lobo.

Todos ellos, junto a otros nombres, formaban esa llamada Escuela de París.

Arte tras la Segunda Guerra Mundial

La exposición de Praga de estos artistas españoles supuso la primera muestra de su arte tras la Segunda Guerra Mundial y lo hacían tras haber sufrido primero los avatares de la contienda nacional y, después, los horrores del régimen nazi en el París ocupado.

Mercedes Comaposada Guillén, cofundadora de Mujeres Libres e intelectual española, se convirtió tras su exilio en París en la persona capaz de canalizar los intereses de ese grupo de artistas españoles. Compañera de vida de Baltasar Lobo, Mercedes compartió amistad y confianza con Pablo Picasso y no en vano escribió una biografía del genio malagueño en 1973.

Una visita guiada a la obra de Baltasar Lobo. / J.F. (Archivo)

Pero algunos años antes, en 1960, había publicado un libro con las conversaciones mantenidas con aquel grupo de artistas españoles de la Escuela de París, muchos de los cuales habían participado en la exposición de Praga de 1946.

En 2026 se cumplirá el 80 aniversario de esa exposición esencial "y será una magnífica ocasión para evocar aquella muestra y atmósfera artística bajo la mirada de quien fuera una testigo activa de excepción, Mercedes Comaposada. Pintura, escultura, dibujos, fotografías, materia audiovisual y una cuidada selección bibliográfica, evocarán la exposición de 1946 y recordarán la figura de Mercedes, injustamente olvidada", se justifica desde el Ayuntamiento.