Podemos Zamora pide refuerzos en el Buscyl para que nadie se quede en tierra

Miguel Ángel Llamas, candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por la coalición de Podemos-Alianza Verde y Dolores Carreras, que es la número uno por Zamora para las elecciones del 15 de marzo han reivindicado un refuerzo "del servicio de transporte, para garantizar el derecho a la movilidad". La tarjeta Buscyl, que permite viajar gratis en autobús "ha traído muchos problemas también en la provincia de Zamora. Evidentemente, desde Podemos-Castilla y León estamos a favor de la gratuidad del transporte público, pero lo que ha hecho la Junta de Castilla y León es una medida precipitada, sin planificación, y eso ha provocado que mucha gente se quede sin poder coger el autobús porque evidentemente la demanda ha aumentado y hay problemas porque no se han reforzado las líneas". Llamas propone "crear un bono único de transporte público gratuito en Castilla y León".

Con respecto a la supresión de las paradas de tren en la comarca de Sanabria, "hace unas semanas, el líder del Partido Socialista dijo que iba a ofrecer una solución, que iban a recuperar esas paradas. Pero no nos consta ninguna solución".

Por eso, "desde hace unos días hemos presentado una reclamación, una denuncia que teníamos pendiente por incumplimiento del derecho a la Unión Europea. Hemos sido muy pacientes, entendemos desde Podemos-Castilla y León que nuestro adversario es el Partido Popular pero vamos a ser muy firmes para defender el medio rural, los servicios públicos y para que la comarca de Sanabria recupere las paradas del AVE y, por lo tanto, se garantice el derecho a la movilidad también en la provincia de Zamora y en el medio rural. Confiamos en que la Comisión Europea, que es a quien hemos presentado esa denuncia por una infracción del derecho a la Unión Europea cometida por el Gobierno de España, llegue a una solución y que esas paradas se recuperen y que, por lo tanto, garanticemos la conectividad en el medio rural".

Llamas se mostró optimista por el resultado de este trámite. "Ya obtuvimos un pronunciamiento favorable del servicio de asesoramiento de la Comisión Europea. Nos dijo que la reclamación era viable porque podía vulnerar el principio de cohesión territorial, que forma parte del ordenamiento jurídico europeo. Y además es muy importante en este caso tener en cuenta que buena parte de las infraestructuras han sido financiadas con fondos europeos para la cohesión territorial".

Por eso "es un contrasentido suprimir paradas con la excusa de la rentabilidad económica. Nosotros desde Podemos Castilla y León entendemos que los servicios públicos deben regirse por principios de cohesión, por rentabilidad social y no por parámetros eficientistas que lo que hacen es provocar y agravar la despoblación que tenemos en Castilla y León. Por lo tanto, confiamos en que la Comisión Europea se pronuncie pronto".

Biogás

Dolores Carreras se hizo eco de la "queja de plataformas que están en contra de las plantas de biogás respecto a la opacidad de la Junta para poder descargar documentos imprescindibles para poder controlar si esas plantas son viables o no son viables. Desde Podemos-Zamora y Alianza Verde nos oponemos frontalmente a la instalación de estas plantas de la manera que las quieren instalar, sobre todo con empresas que tienen un capital de 3.500 euros que son incapaces de hacer frente a cualquier desastre medioambiental".

Carreras recordó que "ya intentaron ponernos las macrogranjas que paró la acción social y ahora nos quieren implantar las plantas de biogás que atraerán a macrogranjas, por supuesto. Nos las venden como energía verde, como economía circular y para nada. No tienen nada que ver con la economía circular".

Se preguntó "¿Qué beneficios reportan a los pueblos o a los sitios donde las van a poner? Ninguno. Van a producir muchísimo más digestato que otra cosa. Los pueblos donde hay granjas de economía familiar no pueden absorber tanto digestato. Entonces, ¿qué va a pasar? Que son toneladas, 20.000 toneladas en una granja que quieren poner, en una planta que quieren poner en Villardondiego. O sea, que son plantas gigantescas".

Reclamó una legislación que regule la instalación de plantas, pero "acordes al número de instalaciones agrarias y ganaderas que hay en ese sitio. No estas macroplantas".