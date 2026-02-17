Vuelve a Zamora el curso que ayuda a conocer a tus antepasados

La Fundación ZamorArte, en colaboración con el Archivo Diocesano de Zamora, organiza la segunda edición del curso de Iniciación al Árbol Genealógico, tras la positiva acogida registrada en su primera edición.

La iniciativa responde al creciente interés por la investigación familiar y el conocimiento de los propios orígenes.

Fechas y horarios

El curso se desarrollará del 2 al 4 de marzo, en horario de tarde —de 17.00 a 19.00 horas—, con el fin de facilitar la participación de quienes han solicitado esta franja horaria.

Cartel II Curso de iniciación a la genealogía / Cedida

La formación será impartida por el historiador Jaime Gallego y el archivero diocesano José Carlos de Lera, quienes ofrecerán una introducción sistemática a la genealogía dirigida especialmente a personas sin conocimientos previos en la materia.

Tres días para conocer metodologías y técnicas

A lo largo de las tres sesiones, los participantes conocerán la metodología y las técnicas básicas de investigación genealógica, así como los criterios para el análisis de fuentes documentales. Además, recibirán plantillas prácticas que les permitirán comenzar a elaborar su propio árbol genealógico de forma estructurada y rigurosa.

Uno de los momentos centrales del programa tendrá lugar el 3 de marzo, con una sesión práctica en el Archivo Histórico Diocesano.

Durante esta jornada, los asistentes podrán trabajar directamente con documentación original y aplicar los conocimientos adquiridos en un entorno real de investigación.