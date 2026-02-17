Los temporales de Zamora arrasan Valorio

Los sucesivos temporales de lluvia y viento que han azotado Zamora con el conocido como tren de borrascas han tenido su influencia en el bosque de Valorio, donde numerosos árboles no han podido resistir las rachas de viento y, con raíces y todo, ha caído al suelo sin que el humedecido sustento bajo sus pies fuera capaz de sujetarlos.

Cinco chopos cayeron en la orilla del arroyo de Valorio, uno de los cuales golpeó de lleno en un puentecillo peatonal.

Son los efectos el temporal ahora visibles cuando ha llegado mejor tiempo y los ciudadanos ya pueden pasear por sus veredas para sus paseos matutinos o hacer ejercicio.

El caso más llamativo es el de cinco chopos de gran porte caídos a la altura del estanque de Félix Rodríguez de la Fuente, pero al otro lado del arroyo. Fuentes conocedoras de lo sucedido aseguran que fueron cayendo uno sobre otro grandes chopos, que impactaron en un puentecillo metálico de los que existen para el paso peatonal del arroyo, que ha quedado literalmente quebrado. Los operarios municipales ya ha troceado los troncos y mantienen precintado el acceso al puentecillo, a la espera de que el tiempo mejore para retirar todos los restos.

Un árbol caído sobre los plantones, sin mayores daños.

Por fortuna la adversa climatología había obligado al Ayuntamiento a restringir el tránsito por zonas arboladas como esta y tampoco esta el tiempo para muchos paseos por el bosque, por lo que la caída de los árboles no produjo heridas de ninguna clase.

Zona donde varios pinos desarraigados han caído por el viento.

A poco que uno se fije, por el bosque aparecen también otros ejemplares de árboles desarraigados por la acción del viento, muchos de los cuales permanecen tal y como cayeron, con el cepellón de sus raíces levantado. En otros casos ya se han troceado para que no estorbaran o perjudicaran a los recién plantados.

Pero hay una zona donde los datos han sido especialmente llamativos, ya que, como en el caso de los chopos, han sido varios árboles de gran porte los que han caído todos juntos. En este caso son unos pinos situados en la zona del bosque que recibió más intensamente las tareas de aclareo del Renaturaliza.

Otro de los ejemplares tumbados por el aire, en el paseo de arriba.

Los pequeños arbolitos plantados con protectores de plástico, sin embargo, parecen, al menos aparentemente, haber aguantado muy bien los temporales, y no se aprecia al menos a simple vista que estos arreones de la climatología vayan a perjudicar la plantación.

En cualquier caso, en cuanto ha empezado a hacer un tiempo menos desapacible los zamoranos han recuperado el bosque como zona de paseo ya que, pese a todo, sigue siendo un agradable pulmón de Zamora. Aunque se haya resfriado un poco.