Siete operaciones suspendidas este martes en Zamora por la huelga de médicos

El segundo día de la huelga de médicos se salda en Zamora con 476 consultas de Atención Primaria suspendidas. En los hospitales se ha dejado sin operar a siete pacientes, la cuarta parte de los previstos, 32 pruebas diagnósticas (un tercio) y una decena de consultas de especialistas (15%).

Son los datos oficiales de Sacyl sobre unos paros que están teniendo poco seguimiento en la provincia, solo un 11,8% , el porcentaje más bajo de la comunidad si se exceptúa a Ávila y a ocho puntos de la media de Castilla y León.

Así, de 373 médicos que deberían estar trabajando, han hecho huelga 44, un 11,8%. El seguimiento ha sido más alto en el hospital, donde han parado 30 de los 193 efectivos que deberían estar trabajando, lo que supone un 15,54% mientras en Atención Primaria ha sido mucho menor, la mitad exactamente. De 178 médicos de los centros de salud han ido a la huelga 14, un 7,87%.

Castilla y León

El paro convocado en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos, en una convocatoria a nivel nacional, ha tenido en Castilla y León un seguimiento medio del 20 %, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la Comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 26 % en Atención Hospitalaria (1.164 profesionales en huelga) y del 10 % en Atención Primaria (237 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.401 facultativos de los 6.963 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 6,9 %, 29 médicos en huelga; Burgos 28,2 %, 228 en huelga; León 29,1 %, 364; Palencia 19,1 %, 75 médicos; Salamanca 16,6%, 219 facultativos; Segovia 16,2 %,69; Soria 29,4 %, 63; Valladolid 17,5%, 310 médicos; y Zamora 11,8%, 44 médicos en huelga.

Además, el segundo día de huelga ha tenido un total de 6.715 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila 315; Burgos 994; León 1.652; El Bierzo 469; Palencia 392; Salamanca 1.120; Segovia 161; Soria 350; Valladolid Este 413; Valladolid Oeste 373 y Zamora 476.

De la misma manera, se han cancelado un total de 251 intervenciones quirúrgicas, 549 pruebas diagnósticas y 4.152 consultas externas programadas en los hospitales de la comunidad.