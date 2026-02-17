Las reñidas opiniones de los zamoranos afectados por la huelga de médicos

La huelga de médicos convocada hasta el viernes está causando polémica en Zamora. Si bien esta es la segunda provincia con menor seguimiento en Castilla y León, ya se han suspendido varias operaciones y citas médicas, algunas de estas sin aviso previo, según aseguran algunos de los afectados. Aunque entre los usuarios del servicio sanitario hay discrepancia, lo cierto es que la huelga no está pasando desapercibida para los zamoranos que, afectados ellos o sus familiares, parecen tener opiniones firmes sobre el tema.

HABLAN LOS AFECTADOS POR LA HUELGA "Llevamos afectados desde la pandemia"

"No, pero para conseguir mejoras hay que hacer huelga, que nos están privatizando"

"Deberían mandar un SMS para cancelar las citas y no reírse de los pacientes, son unos aprovechados que solo piensan en sus nóminas"

"Si, soy de zona rural y no he tenido consulta, aunque tenía la hora pedida. Pero no me importa, porque lo que piden redundará en beneficio de la sanidad"

"No olvidemos que son personal sanitario y que están representados en un 20% en la mesa de negociación que es justo lo que representan"

"Si, pero no me importa si es para mejor"

"Ellos hablan de las guardias, no hablan de que cualquier personal que cobra dinero público tiene incompatibilidad excepto los médicos."

"Afecta más el estado en que está la sanidad... La huelga es una respuesta. Todo mi apoyo, tenemos que reaccionar."

Discrepancia de opiniones

Estas son algunas de las respuestas de los zamoranos a la encuesta publicada por La Opinión - El Correo de Zamora a través de Facebook, que reflejan a la perfección la discrepancia de opiniones que se ve en las calles respecto a la huelga, desde los que piensan que, pase lo que pase el que termina pagando las consecuencias es el usuario, hasta los que aseguran que la alternativa a la huelga es un mal mayor. La realidad es que, si bien Zamora es la segunda provincia con menor seguimiento dentro de Castilla y León, la polémica parece haber llegado igual