Agenda teatral
El folclore, el baile flamenco y la interpretación reinan en los teatros de Zamora
Carrión Folk celebra sus 30 años en el escenario del Ramos y "NO", Premio Ojo Crítico de Danza 2025 , llegará al Principal de Zamora
El folclore, la danza y la interpretación representan las artes que podrán disfrutarse esta semana en los teatros de la ciudad.
En el Teatro Ramos Carrión de Zamora, acoge un concierto de Carrión Folk que celebra 30 años de carrera musical con la presentación de su último trabajo "Báilalo" el domingo día 22 de febrero.
La formación promete un concierto único, donde cantarán temas de la comarca de Aliste, de Villaseco del Pan o de la Carballeda, con colaboraciones de lujo como la del maestro Alberto Jambrina, el grupo de Coros y Danzas Doña Urraca y profesores de la Escuela de Folklore de Zamora.
Pases
Las entradas están a la venta con 12 euros a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 como en la web del liceo.
Principal
El Teatro Principal de Zamora dentro de su ciclo de flamenco apuesta por "NO" un espectáculo de La Venidera, coproducido por el Centro Danza Matadero, donde Irene Tena y Albert Hernández ofrecen su visión de la danza flamenco.
La propuesta, Premio "Ojo Crítico de Danza 2025" que otorga RNE, llega el jueves 19 a las 21.00 horas con entradas entre 6 y 12 euros.
"Mihura. El último comediógrafo" supone un homenaje al teatro, a sus oficios, a nuestra historia y, sobre todo, a la del polifacético Miguel Mihura.
La obra, dirigida por Adrián Perea, tiene lugar el 20 de febrero a las 20.30 horas.
El liceo municipal también ofrece "El día del Watusi", una trilogía épica que narra la vida de Fernando Atienza, un joven barcelonés, a lo largo de varias décadas.
La obra, escrita y dirigida por Iván Morales y con música en directo, es una fiesta escénica con música en directo sobre la Barcelona de los últimos treinta años del siglo XX, desde el final de la dictadura franquista a la Barcelona posolímpica.
La función, de 255 minutos duración, comienza el sábado 21 de febrero las 18.00 horas y los pases cuestan entre 8 y 15 euros.
Pases
Las entradas pueden adquirirse en la web o en la taquilla de martes a viernes y los días de función, de 17.00 a 21.00 horas.
- El Duero volverá a inundar el barrio de La Horta en Zamora': las crecidas del pasado hablan
- Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso 'hacer un trío
- Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
- Zamora Norte expropiará terrenos en Valcabado, Coreses y Monfarracinos
- En 24 horas, el Duero aumenta su caudal y nivel: Zamora y Toro, cerca de los máximos del mes
- Estas son las diez mayores empresas de Zamora
- Fallece el psiquiatra y humanista zamorano Alfonso Ramos de Castro
- Crecida de los ríos en Zamora: dos alertas rojas, tres naranjas, una amarilla y el Duero capaz de llenar la piscina Sindical en dos segundos