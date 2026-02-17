El folclore, el baile flamenco y la interpretación reinan en los teatros de Zamora

El folclore, la danza y la interpretación representan las artes que podrán disfrutarse esta semana en los teatros de la ciudad.

En el Teatro Ramos Carrión de Zamora, acoge un concierto de Carrión Folk que celebra 30 años de carrera musical con la presentación de su último trabajo "Báilalo" el domingo día 22 de febrero.

La formación promete un concierto único, donde cantarán temas de la comarca de Aliste, de Villaseco del Pan o de la Carballeda, con colaboraciones de lujo como la del maestro Alberto Jambrina, el grupo de Coros y Danzas Doña Urraca y profesores de la Escuela de Folklore de Zamora.

Los integrantes de Carrión Folk. | CEDIDA

Pases

Las entradas están a la venta con 12 euros a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 como en la web del liceo.

Principal

El Teatro Principal de Zamora dentro de su ciclo de flamenco apuesta por "NO" un espectáculo de La Venidera, coproducido por el Centro Danza Matadero, donde Irene Tena y Albert Hernández ofrecen su visión de la danza flamenco.

La propuesta, Premio "Ojo Crítico de Danza 2025" que otorga RNE, llega el jueves 19 a las 21.00 horas con entradas entre 6 y 12 euros.

"Mihura. El último comediógrafo" supone un homenaje al teatro, a sus oficios, a nuestra historia y, sobre todo, a la del polifacético Miguel Mihura.

La obra, dirigida por Adrián Perea, tiene lugar el 20 de febrero a las 20.30 horas.

El liceo municipal también ofrece "El día del Watusi", una trilogía épica que narra la vida de Fernando Atienza, un joven barcelonés, a lo largo de varias décadas.

La obra, escrita y dirigida por Iván Morales y con música en directo, es una fiesta escénica con música en directo sobre la Barcelona de los últimos treinta años del siglo XX, desde el final de la dictadura franquista a la Barcelona posolímpica.

La función, de 255 minutos duración, comienza el sábado 21 de febrero las 18.00 horas y los pases cuestan entre 8 y 15 euros.

Pases

Las entradas pueden adquirirse en la web o en la taquilla de martes a viernes y los días de función, de 17.00 a 21.00 horas.