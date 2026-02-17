Eduardo Sáenz de Cabezón, matemático: "Las matemáticas ayudan a gestionar la frustración"

Enamorado de los números, transmite esa pasión tanto a sus alumnos de doctorado de la Universidad de La Rioja como a través de sus redes sociales y su canal de YouTube, Derivando. Parte de su conocimiento, con su habitual buen humor, lo compartirá el sábado 28 de febrero en el congreso Ahora Ilusión.

¿Cómo se vinculan las matemáticas con la ilusión?

Precisamente, rompiendo esa especie de contradicción entre ambos conceptos. En mi intervención, mostraré qué aportan a nuestra vida, cómo podemos, de alguna forma, ser conscientes de que las matemáticas también son una ocasión para ser felices.

Eduardo Sáenz de Cabezón, durante una charla científica. / Ignacio Izquierdo

¿Dejará de ser algún día una de las asignaturas más temidas?

Hace años que ya no soy profesor de instituto, pero algo que se suele hacer es ver las matemáticas fuera de contexto. Es decir, lo que se imparte en clase parece que no tiene que ver con nada, que está lejos de la historia, de posibles aplicaciones o sin vinculación con otras materias. De hecho, ni siquiera se ven relaciones dentro de la propia matemática. Por otra parte, es una asignatura con cierta dificultad y, por eso mismo, se convierte en una oportunidad muy buena para gestionar determinadas emociones, como la tolerancia a la frustración. Creo que, en ese sentido, es una asignatura que desaprovechamos. Es cierto que produce mucha frustración, aunque no tiene que ser algo necesariamente malo, si aprendemos a gestionarlo y hacerlo en un entorno positivo.

Divulgador por afición

Una de sus facetas más conocidas es la de la divulgación, ¿cómo llegó a ella?

Siempre me ha gustado comunicar y antes de esto ya me dedicaba a contar cuentos de narración oral para adultos, así que la vertiente de la comunicación ya estaba presente. La unión de ello con las matemáticas no la tenía pensada, pero las circunstancias me llevaron a esto y lo he sabido aprovechar, comprobando que es una actividad muy bonita y muy importante.

El matemático riojano, durante una clase. / Cedida

En YouTube tiene su propio canal, Derivando. ¿Con qué material lo nutre?

Se trata de una celebración de las matemáticas, un canal de cultura matemática. En parte, cumple la función de dar contexto a esta materia, haciendo que el espectador aprenda, descubra temas que le puedan interesar, le resulten curiosos o, incluso, divertidos: desde averiguar cuál es la mejor fila para ponerse en un supermercado hasta por qué las antenas parabólicas tienen esa forma o la razón por la que el número 73 es el mejor del mundo. También añado aspectos históricos de las matemáticas.

¿Puede corroborar que cuando se explican las matemáticas con una aplicación real resultan más interesantes?

Eso ocurre con cualquier disciplina y existe una evidencia científica para ello. Nuestro aprendizaje, los nuevos conocimientos que adquirimos, lo hacemos poniéndolos en relación con los previos que tenemos. Si vamos a diseñar algo nuevo, es mejor que tenga algo que ver con lo que ya sabemos.

La importancia de los programas de ciencia

Ha pasado a ser conocido por el gran público al presentar en TVE Órbita Laika. Este tipo de programas divulgativos, ¿deberían tener más presencia en la parrilla?

Podrían estarlo más, porque son muy necesarios. Se trata de espacios en los que se habla sin tener que ganarle a nadie en la conversación, sino que todos salimos vencedores, porque aprendemos. También está claro que el gran público tiene interés por la ciencia y la deberíamos poner dentro de las prioridades de nuestra agenda, incluso la política, porque esto ayudaría a crear un mejor país. Y creo que, para eso, hace falta que tengamos un acercamiento al conocimiento que no solamente sea intelectual, el que recibimos en clase, sino que también se haga de una forma afectiva, emocional, acercándonos a la cultura científica como parte misma de la cultura y no como algo separado.

Eduardo Sáenz de Cabezón. / Cedida

En su apretada agenda diaria también hay tiempo para la investigación, ¿en qué está centrado?

Es mi labor fundamental. Trabajo en matemática pura, matemática abstracta, con varios estudiantes de doctorado de la Universidad de La Rioja, además de participar en congresos y realizar publicaciones sobre cómo aplicar parte de esa matemática abstracta. Estoy centrado en el álgebra, aplicada tanto a programación como otras áreas. Por ejemplo, he trabajado en aplicaciones de las matemáticas en redes eléctricas, redes de carretera, oceanografía, con modelos de inteligencia artificial o en neurociencia, para entender un poco mejor cómo funciona el cerebro. Lo bueno que tienen las matemáticas es que se pueden aplicar en todos los campos y, de hecho, todos los campos las necesitan.

La IA, herramienta de trabajo

¿Cómo se combina con la inteligencia artificial?

Nosotros ya estamos investigando en IA. De hecho, parte de nuestros trabajos se centran en generar nuevos modelos que sean mejores y más explicables. Es sumamente importante saber cómo está funcionando por dentro para darse cuenta de por qué toma una u otra decisión. En la actualidad, la IA es un apoyo muy importante para nuestras investigaciones, porque nos ahorra tiempo y, a veces, también nos permite explorar de otra forma nuestras hipótesis. Obviamente, no nos sustituye, pero es una herramienta que utilizamos cada día.

Eduardo Sáenz de Cabezón, en un programa de radio. / Ignacio Izquierdo

¿Qué les diría a aquellos jóvenes que se están planteando estudiar el grado de Matemáticas?

Ahora mismo, es una de las carreras más demandadas, donde piden notas altísimas y que tiene muchas salidas profesionales, ya que los matemáticos son requeridos por muchas empresas. Les diría que se trata de un trabajo muy creativo y entretenido, un mundo verdaderamente apasionante cuando entras en él, así que, adelante.