El Duero en Zamora: de los 870,20 a los 1.400 metros cúbicos por segundo en cinco días de crecida
El río Duero ha inundado zonas de Zamora como Las Pelambres y La Rinconada, tras subir el nivel del agua desde los dos metros iniciales hasta los 2,91 metros actuales.
Cualquiera que viva en la provincia de Zamora ha podido ver a lo largo de estos días las imágenes que está dejando el Duero a su paso por "La Bien Cercada". Desde vídeos de película (como el del río a la luz de la ciudad inundando la zona de los Pelambres), hasta otros que preocupan a propietarios, como el dueño del restaurante Las Aceñas tras ver su comercio inundado.
Además, barrios como el de La Rinconada hacen referencia a su nombre tras verse rodeados por las aguas del río.
Han pasado cinco días desde que el nivel del agua comenzó a subir, pasando de los 2 metros a los 2,91 metros datados a día de hoy, unas medidas que acompañan por ende a la crecida del caudal en metros cúbicos por segundo, pasando de los 870,20 metros cúbicos por segundo recogidos el día doce de febrero, a los 1.373, 75 metros cúbicos por segundo registrados en la tarde del martes diecisiete del mismo mes. Unas cifras que a pesar de su tendencia ascendente, parece que empiezan a menguar, ya que esta misma mañana el río Duero superaba los 1.400 metros cúbicos por segundo de caudal.
- El Duero volverá a inundar el barrio de La Horta en Zamora': las crecidas del pasado hablan
- Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso 'hacer un trío
- Estas son las diez mayores empresas de Zamora
- Zamora Norte expropiará terrenos en Valcabado, Coreses y Monfarracinos
- En 24 horas, el Duero aumenta su caudal y nivel: Zamora y Toro, cerca de los máximos del mes
- El aviso rojo del Duero en Toro se amplía a Zamora
- Fallece el psiquiatra y humanista zamorano Alfonso Ramos de Castro
- Crecida de los ríos en Zamora: dos alertas rojas, tres naranjas, una amarilla y el Duero capaz de llenar la piscina Sindical en dos segundos