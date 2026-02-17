El Duero en Zamora: de los 870,20 a los 1.400 metros cúbicos por segundo en cinco días de crecida

Cualquiera que viva en la provincia de Zamora ha podido ver a lo largo de estos días las imágenes que está dejando el Duero a su paso por "La Bien Cercada". Desde vídeos de película (como el del río a la luz de la ciudad inundando la zona de los Pelambres), hasta otros que preocupan a propietarios, como el dueño del restaurante Las Aceñas tras ver su comercio inundado.

Oliva Conde

Además, barrios como el de La Rinconada hacen referencia a su nombre tras verse rodeados por las aguas del río.

Impresionantes imágenes de la crecida en la Rinconada / Cedidas

Han pasado cinco días desde que el nivel del agua comenzó a subir, pasando de los 2 metros a los 2,91 metros datados a día de hoy, unas medidas que acompañan por ende a la crecida del caudal en metros cúbicos por segundo, pasando de los 870,20 metros cúbicos por segundo recogidos el día doce de febrero, a los 1.373, 75 metros cúbicos por segundo registrados en la tarde del martes diecisiete del mismo mes. Unas cifras que a pesar de su tendencia ascendente, parece que empiezan a menguar, ya que esta misma mañana el río Duero superaba los 1.400 metros cúbicos por segundo de caudal.