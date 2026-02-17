La Diputación destina medio millón de euros para reformar consultorios de la provincia

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, acompañado por el diputado delegado de Obras Municipales, Manuel Martín Pérez, ha presentado este martes la nueva convocatoria de subvenciones destinada a la reforma de consultorios locales en municipios de la provincia, cuyas bases reguladoras se publicarán este viernes, 20 de febrero, en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

La convocatoria, correspondiente a la anualidad 2026, se tramita en régimen de concurrencia competitiva y cuenta con un presupuesto inicial de 520.000 euros, ampliable hasta 676.000 euros, contemplando la posibilidad de suplementar la convocatoria en un 30 % adicional "en función de las solicitudes que se presenten, con el objetivo de seguir reforzando la calidad de los servicios sanitarios en el medio rural y garantizar instalaciones adecuadas, seguras y accesibles para los vecinos de la provincia", explicó el presidente.

Mejora de la atención sanitaria en el medio rural

Las ayudas permitirán financiar obras de reforma en consultorios locales orientadas a la mejora de la climatización, iluminación, eficiencia energética, accesibilidad, envolvente térmica y trabajos de albañilería.

Momento de la rueda de prensa / Victor Garrido

El objetivo principal es modernizar unas infraestructuras esenciales para los pequeños municipios, contribuyendo a mejorar la calidad asistencial, favorecer la cohesión territorial y reforzar la igualdad de oportunidades entre el medio rural y urbano.

La Diputación financiará hasta el 90% del coste de las actuaciones, debiendo aportar los ayuntamientos beneficiarios al menos el 10% restante. La subvención máxima de la institución por entidad beneficiaria será de 20.000 euros.

Más tiempo y mayor equidad

Durante la presentación, el presidente destacó dos importantes novedades introducidas en esta convocatoria. Por un lado, la ampliación en seis meses de los plazos de ejecución, "lo que permitirá a los ayuntamientos disponer de más margen para desarrollar las obras y completar adecuadamente los procedimientos administrativos", confió Faúndez.

En consecuencia, también se amplía el plazo de justificación, una medida orientada a facilitar la gestión municipal y garantizar la correcta ejecución de los proyectos.

Por otro lado, se incorpora un criterio de equidad, que otorgará hasta 15 puntos adicionales a aquellos municipios que no resultaron beneficiarios en la convocatoria de 2025, "favoreciendo así un reparto más equilibrado de los recursos provinciales", indicó.

Beneficiarios y procedimiento

Podrán acogerse a estas ayudas los ayuntamientos de la provincia de Zamora con menos de 20.000 habitantes.

Quedan excluidos los municipios cuyos consultorios que fueron financiados en 2025, los gastos financieros, jurídicos o administrativos, el IVA recuperable, la redacción de proyectos, dirección de obra, mobiliario, y el equipamiento o actuaciones en centros de salud.

El procedimiento se desarrollará en régimen de concurrencia competitiva, mediante solicitud obligatoriamente electrónica. Las solicitudes serán evaluadas por una comisión técnica conforme a criterios objetivos, entre los que destacan el número de habitantes —priorizando a los municipios más pequeños— y el nuevo criterio de equidad.

En caso de empate, se valorará el mayor número de anejos y la menor población.

Plazos y gestión de las ayudas

El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles desde la publicación oficial. La resolución se dictará en un plazo máximo de seis meses.

Las actuaciones deberán ejecutarse entre el 1 enero de 2026 y el 30 de junio de 2027, mientras que la justificación podrá realizarse hasta el 15 de julio de 2027.

La Diputación realizará un pago anticipado del 100% de la subvención, manteniendo una retención del 10% como garantía hasta la correcta justificación de las obras.

Esta convocatoria complementa la desarrollada el pasado año, en la que resultaron beneficiarios 133 ayuntamientos, permitiendo actuaciones en 170 consultorios municipales, con una inversión global cercana a los 2,3 millones de euros, "lo que evidencia el impacto directo de esta línea de ayudas en la mejora de la atención sanitaria en el medio rural zamorano", destacó Faúndez.

La institución provincial reafirma así su compromiso con el mantenimiento de servicios esenciales en el medio rural y con el apoyo directo a los ayuntamientos para mejorar infraestructuras básicas que contribuyen a fijar población y mejorar la calidad de vida en los pueblos zamoranos.