Cruz Roja revela el verdadero coste de la moda rápida

El Museo Etnográfico de Castilla y León acoge desde este martes la exposición interactiva de Cruz Roja "Mucha Tela… Hilando un futuro sostenible", una propuesta educativa que busca sensibilizar a la ciudadanía sobre el impacto social y ambiental de la moda rápida, y promover alternativas desde la economía circular, el consumo responsable y la recuperación de saberes tradicionales.

Expoción en el Museo Etnográfico de Zamora / Cedida

La muestra, que durante la pasada semana también se exhibió en Toro, se puede visitar hasta el 28 de febrero en el Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora con entrada libre. A través de paneles, juegos y espacios participativos, el público podrá reflexionar sobre el ciclo de vida de una prenda de ropa y descubrir cómo nuestras decisiones de consumo se relacionan con cuestiones globales como el agua y el cambio climático, la feminización de la pobreza o el derecho a un trabajo digno.

Actividades complementarias

Además, la muestra se completa con actividades dirigidas a diferentes públicos, como un cuentacuentos infantil titulado "Viajando al país de Mucha Tela", realizando un viaje narrativo interpretado por la compañía Zolopotroko Teatro, con dinámicas participativas y cuentos que invitan a la infancia y a las familias a reflexionar sobre el consumo responsable.

Cartel del cuentacuentos / Cedida

Será el viernes 20 de febrero a las 17.00 horas con entrada libre en el Museo Etnográfico.

También se ofrecen talleres intergeneracionales y colaborativos, espacios donde personas mayores, artesanas y jóvenes comparten saberes sobre reparación, reutilización y creatividad con la ropa y los tejidos.

Reflexión y búsqueda de alternativas

“Queremos que esta exposición sea un punto de encuentro donde reflexionar, pero también donde ilusionarse con alternativas. La economía circular, el intercambio y los saberes tradicionales nos enseñan que otra moda es posible, más justa y sostenible”, explica Lidia Ramos, técnica del área de Cooperación Internacional de Cruz Roja en Castilla y León.

La exposición sobre economía circular, en Toro. / Cedida

La exposición forma parte del proyecto de Educación Transformadora para la Ciudadanía Global “Mucha Tela que Cortar. Economía circular como contribución a la justicia, igualdad social y protección del medio ambiente”, financiado por la Junta de Castilla y León.