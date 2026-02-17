¿Cuánto cobran los miembros de las mesas electorales en las elecciones autonómicas de Castilla y León?

El próximo 15 de marzo, Castilla y León tiene cita en los colegios electorales para decidir el futuro de la comunidad. Sin embargo, para algunos ciudadanos, los comicios no serán solo unas horas de su domingo, sino que tendrán un deber extra: participar en las mesas electorales y ayudar a que estas elecciones puedan llevarse a cabo. Pero, ¿cuál es la retribución por esta labor?

¿Quiénes van a cobrar?

Cobrarán esta retribución todos aquellos agentes cuyas funciones no entren dentro de su actividad ordinaria y, por supuesto, solo aquellos que finalmente pasen el día en las mesas. Presidente, vocales, personal de la Administración y, solo en el caso de tener que quedarse, también los suplentes. Estos últimos tienen la obligación de presentarse en el colegio a primera hora, pero solo cobrarán en el caso de que finalmente se tengan que quedar todo el día.

Urna electoral en los últimos comicios autonómicos en Zamora. / Miguel Ángel Lorenzo

Cuantía de la retribución y otras compensaciones

La compensación por asistir a las mesas electorales es mayor que en las últimas elecciones, incluso algunos euros más alta que en las eleccoiones a las Cortes de Aragon este 8 de febrero. El importe ha ido subiendo conforme a los incrementos retributivos. Para el presidente y los miembros de la mesa, esta retribución será de 76,41€. Las personas que, además de tener que participar en la mesa sean trabajadores por cuenta ajena, tendrán derecho a percibir su salario habitual. Además, en el caso de tener que desplazarse a su trabajo al día siguiente, de forma justificada, tendrán derecho a una reducción de cinco horas en su jornada laboral.