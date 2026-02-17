Alfonso Martínez (UPL): "Si Zamora vota lo mismo durante 43 años obtendrá los mismos resultados de pobreza"

Alfonso Martínez presentó este martes su candidatura de UPL por Zamora para las Cortes de Castilla y León arropado por los cabezas de lista de León, Alicia Gallego y Salamanca, Carlos Javier Salgado y con un mensaje claro de llamada al cambio, tanto de políticas como de armazón institucional, como única solución al declive de la provincia.

"Asumimos el reto de intentar cambiar esa sensación de resignación que tienen muchos zamoranos que con razón ven la lamentable situación de nuestra provincia. Es cierto que Zamora sufre un deterioro cada vez más evidente, que la ha convertido en una de las provincias con peor evolución socioeconómica de toda España. Tenemos el territorio más envejecido de toda Europa y sufrimos una constante pérdida de población, especialmente de personas en edad laboral y, por tanto, de jóvenes que tienen que ir donde van sus padres emigrados", señaló el cabeza de lista de Unión del Pueblo Leonés.

Es, razonó, una consecuencia de que "esta comunidad autónoma en la que actualmente estamos está basada en políticas de centralización que hace que se desarrolle a velocidades muy diferentes, profundizando en esos desequilibrios territoriales que lo que hacen es facilitar una pérdida de oportunidades para nuestra provincia".

"Pero también estamos convencidos en UPL de que esta deriva se puede cambiar. Si durante 43 años unos y otros nos han empobrecido hasta el límite en el que nos encontramos, es el momento de transmitir una necesidad de cambio, cambio tanto en las políticas como en la estructura de la comunidad. Locura es hacer una y otra vez lo mismo esperando resultados diferentes".

Son, añadió, "43 años de abandono que nos han llevado a la situación actual y esto no se va a arreglar con conversaciones a posteriori en cafeterías o en las salas de espera de los consultorios, por cierto, habitualmente cerrados. La solución está al alcance de nuestra mano, cada vez que nos convocan a depositar una papeleta en una urna. Esta candidatura, la de UPL, nace con un compromiso fuerte con Zamora, con su medio rural y con los servicios públicos en esta provincia que ha sufrido ese abandono institucional y esa falta de infraestructuras y de inversiones" que han llevado a la despoblación y el envejecimiento.

Alfonso Martínez cree que "la situación puede revertirse siempre con voluntad política y especialmente con representantes cuya prioridad exclusiva sea la defensa del territorio. Estamos acostumbrados a leer y a oír que representantes por Zamora votan habitualmente en contra de propuestas favorables para la provincia y eso debiera ser inasumible para los zamoranos porque no atiende a órdenes de sus electores sino órdenes que vienen de fuera, bien sea de Madrid o de Valladolid. Sobre eso los zamoranos deben tomar nota".

Trabajo político

El aval de la candidatura, prosiguió "no son esas promesas que vamos a estar oyendo durante estos días y que repiten cada cuatro años y que han tenido tiempo más que suficiente para cumplir. O sea, promesas incluso a las que han votado en contra hace escasos meses. Esta candidatura viene avalada por hechos". Y es que, dijo, la labor parlamentaria de UPL, ha contribuido a importantes avances para Zamora. Podemos citar por ejemplo la unidad de ictus que después de muchas iniciativas por fin se aprobó para Zamora pero que curiosamente debiera estar en funcionamiento a finales del año pasado y estamos en febrero y seguimos sin verla. Todo ello por dejadez de quien dirige la Junta de Castilla y León".

"Hemos evitado la desecación de las lagunas de Villafáfila para favorecer a un macroproyecto energético. Conseguimos la ambulancia de soporte vital básico en Carbajales de Alba. O reformas de centros de salud como por ejemplo el de Villalpando a propuesta de UPL que curiosamente fue aprobado hace casi una década y que se está desarrollando a un ritmo inmoral otra vez por dejadez de la Junta de Castilla y de León".

Fondo para territorios productores de energía

Otro hito "muy importante en esta labor parlamentaria ha sido la consecución del fondo de compensación para territorios productores de energía especialmente para esta provincia que exporta más del 75% de lo que produce sin recibir beneficio alguno, más bien todo lo contrario. Sobre este fondo de compensación es muy interesante en la próxima legislatura seguir incidiendo. Por ejemplo para hablar del canon de transporte de energía. A nuestro alrededor hay comunidades que no se la repercuten a los ciudadanos. Sin embargo, en Zamora teniendo la producción a pie de casa la abonamos religiosamente. Este canon por transporte de energía puede suponer hasta un 35% de nuestra tarifa eléctrica. Su compensación con ese fondo evidentemente supondrían tanto poderse mantener las industrias o pequeñas empresas que tenemos como fijar nuevas que tanta falta hace en Zamora".

Mejoras en la red de ambulancias medicalizadas, ahora mismo centralizadas en la capital casi exclusivamente es otra necesidad, junto con la mejora de los proyectos sanitarios, "pero siempre nos encontramos cuando se plantean estas iniciativas en las Cortes con la negativa de los de siempre del PP y de Vox".

"Es muy importante continuar insistiendo en políticas fiscales. Esa fiscalidad diferenciada que hoy en día gozan Soria, que goza Teruel, que goza Cuenca y que disminuye los costes laborales hasta un 20%. Eso también contribuiría a generar trabajo en Zamora que es de lo que estamos muy necesitados".

Por su parte, Alicia Gallego y Carlos Javier Salgado apuntaron que el objetivo de UPL en estos comicios es lograr un grupo parlamentario propio, para lo que necesitan el 5% de los votos, barrera que se quedó en puertas en anteriores comicios, lo que obligó a compartir comisiones y espacio con Soria Ya.