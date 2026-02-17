800.000 euros para mejorar las calles del polígono de Los Llanos en Zamora

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Zamora ha dado luz verde a sendos proyectos que permitirán la renovación del pavimento de aceras, por un lado, y el fresado y reposición del pavimento bituminoso, por otro. Ambas actuaciones se realizarán en el Polígono Los Llanos de Zamora. Cada uno de los proyectos aprobados cuenta con un presupuesto base de licitación de 400.000 euros, lo que eleva a 800.000 euros las actuaciones a realizar en este parque industrial de la ciudad para la mejora de sus calles.

El mismo órgano ha autorizado la ampliación por un mes del plazo de ejecución de las obras de renovación de la red de abastecimiento de agua potable en los barrios de La Candelaria, San Frontis y San Isidro de Zamora, a instancia de la empresa Exfamex S.L., debido a las precipitaciones ocurridas desde la reanudación de las actuaciones, que han hecho imposible concluir los trabajos de forma adecuada y en el tiempo establecido.

Además, la Junta de Gobierno ha dado el visto bueno a la contratación del suministro de energía eléctrica global mediante la figura de Contrato Basado en el Acuerdo Marco de la Junta de Castilla y León, disponiendo la apertura de licitación por tramitación ordinaria con base en los pliegos de condiciones administrativo y técnico.

Por último, se ha aprobado la concesión dela licencia urbanística para una obra en la calle San Torcuato y Plaza Santiago.