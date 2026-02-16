Zamora pone en marcha un nuevo plan de asfaltado que renovará numerosas calles

Obras Calle Santiago Alba Bonifaz / Victor Garrido

El Ayuntamiento de Zamora ha iniciado un nuevo programa de asfaltado que afectará a numerosas calles del casco urbano con el objetivo de mejorar el estado del firme y reforzar la seguridad vial. Las actuaciones ya han comenzado en la calle Santiago Alba Bonifaz, donde las máquinas trabajan en la renovación del pavimento.

Este plan contempla la reposición del asfalto en distintos tramos que presentan desgaste, grietas o deformaciones provocadas por el paso del tiempo y el tráfico rodado. La intervención en Santiago Alba Bonifaz supone el punto de partida de una campaña más amplia que se desarrollará por fases en las próximas semanas.

Desde el Consistorio se señala que estas obras forman parte de la planificación anual de mantenimiento urbano y buscan mejorar tanto la circulación de vehículos como la accesibilidad peatonal. En algunos casos, además del fresado y extendido de nueva capa de rodadura, se procederá a la reposición de señalización horizontal.

Actuaciones progresivas por barrios

El programa afectará a diferentes barrios de la ciudad, priorizando aquellas vías que presentan mayor deterioro o que soportan un tráfico más intenso. Durante la ejecución de los trabajos se producirán cortes puntuales o restricciones de circulación, por lo que se recomienda a los conductores estar atentos a la señalización provisional.

El asfaltado no solo mejora la comodidad en la conducción, sino que también reduce el riesgo de incidencias derivadas del mal estado del firme. Asimismo, contribuye a prolongar la vida útil de las infraestructuras viarias y a optimizar el mantenimiento futuro.

El Ayuntamiento irá informando del calendario de actuaciones a medida que avance el plan, con el fin de minimizar las molestias a vecinos y comerciantes. Con esta nueva campaña, Zamora busca continuar con la mejora progresiva de su red viaria y mantener en condiciones adecuadas las calles de la ciudad.