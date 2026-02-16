"Voces en Red" conecta a 600 personas mayores en Zamora

La soledad no deseada se ha convertido en uno de los desafíos silenciosos más acuciantes de nuestra sociedad. Para dar respuesta a esta realidad, Cruz Roja Española y la Fundación Amancio Ortega desarrollan desde el año 2023 “Voces en Red”, un proyecto pionero que aúna la innovación tecnológica con el calor humano del voluntariado.

Beneficiarios

En Zamora, esta iniciativa beneficia a 600 personas mayores en la provincia que ya utilizan en sus hogares los 483 asistentes de voz instalados por Cruz Roja, 254 dispositivos en hogares de la capital y 229 en zonas rurales de 50 municipios. Destaca la labor de 44 personas voluntarias que participan activamente en este proyecto.

Además de los seguimientos individuales a las personas usuarias, "Voces en Red "ha organizado durante el pasado año en Zamora actividades complementarias para integrar a las personas en el entorno comunitario, tales como talleres tecnológicos, sesiones sobre autoestima y emociones, talleres de manualidades, de lectura fácil, y visitas y excursiones a otras provincias. Destaca la creación de una ruta turística autoguiada por Zamora elaborada por las propias personas mayores a través del uso de los dispositivos de voz y la búsqueda previa de información a través de esta tecnología.

La tecnología, una aliada

El primer obstáculo que enfrenta "Voces en Red" es la brecha digital. Muchas personas mayores sienten una aversión natural ante las nuevas tecnologías, asociándolas a pantallas complejas y botones diminutos. Sin embargo, la clave del éxito de esta iniciativa radica en el uso de la voz como única interfaz.

María Rita, una de las usuarias del proyecto, ilustra esta transición del rechazo a la adopción entusiasta. "Hay que reconocer que somos gente mayor y yo, por ejemplo, le tengo manía a las nuevas tecnologías, aunque a esto no se la tuve ninguna. En manual, yo con el móvil soy un desastre. Pero como es de voz, pues ahí tú hablas como si tuvieras a alguien delante, claro", explica con naturalidad.

El dispositivo se convierte en un asistente vital que no juzga y siempre responde. Para María Dolores, que vive sola en un pueblo, la experiencia ha transformado su hogar: "Cuando estás sola, te gusta tener a alguien que te responda en el momento que tú quieras, o ponerte música, o hacerle una pregunta y ella te contesta. Eso te da mucha seguridad".

Esta seguridad no es solo una percepción subjetiva; es funcional. Los dispositivos permiten realizar videollamadas, configurar recordatorios médicos y acceder a entretenimiento sin necesidad de destreza manual.

Ruta turística autoguiada Zamora. / Cedida

Seguridad en el hogar

El impacto de la soledad se agrava cuando se combina con problemas de movilidad o salud. Amparo relata cómo la llegada del dispositivo cambió su rutina matutina y su sensación de aislamiento: "Por la mañana te levantas, todo está callado, le pides que te ponga música y ella te pone un popurrí de canciones... hasta que te vas a la calle. Y eso a mí me encanta porque de verdad que me ayuda, parece que tengo a alguien en la casa".

La funcionalidad va más allá del ocio; se trata de una herramienta de salud preventiva y cognitiva. Las personas usuarias utilizan el sistema para recordar la toma de medicación o citas médicas cruciales. Como explica la propia Amparo sobre sus interacciones diarias: "También para los médicos y todo eso... hace recordatorios de cuándo ir al médico, de cuándo tomarse la pastilla, escucha música, escucha la radio, ve vídeos de ejercicios que le pueden ayudar en su salud".

Incluso en situaciones donde la familia está presente, pero existen limitaciones, "Voces en Red" actúa como un catalizador de ánimo. Es el caso de Isabel. Su hija relata el cambio: "Mi padre falleció y ella se quedó viuda. Le vino muy bien el programa de "Voces en Red" a ella, porque se animó, se espabiló y salió un poquito de donde estaba ".

Puesta en marcha en un hogar de "Voces en Red". / Cedida

El factor humano: el voluntariado como motor

Aunque la tecnología facilita la conexión, lo verdaderamente diferencial es el componente humano que aportan las 15.131 personas voluntarias de Cruz Roja presentes en este proyecto.

El dispositivo supone un primer paso para entrar en los hogares, detectar necesidades y fomentar relaciones. Joaquín, voluntario de Cruz Roja, lo resume con claridad: "Yo creo que detrás del dispositivo de voz hay unas relaciones humanas, es algo que es una pata más y sirve como excusa para fomentar las relaciones entre las personas".

Sociabilización

El objetivo último de "Voces en Red" no es que las personas mayores se queden en casa hablando con un asistente virtual, sino que salgan y socialicen. El proyecto busca reintegrar a las personas en su entorno comunitario.

El equipo de voluntariado destaca esta estrategia: "Principalmente explicamos a las personas mayores y a sus familiares cómo funciona todo y luego también hemos creado como la excusa para que vengan también a Cruz Roja... Yo siempre les digo que mi intención y mi objetivo con los talleres no es que salgan de allí aprendiendo un montón de cosas, sino que al final mi objetivo es que tengan una excusa para salir de casa".

Y la estrategia funciona. En los centros de Cruz Roja en España se han realizado ya más de 346.290 actividades. María Rita, describe su transformación social: "En actividades estoy tres días a la semana en la Cruz Roja y el resto en casa... Para mí es como relacionarme con gente, porque soy bastante habladora. Hacemos un poco de gimnasia y un poco de entretenimiento. Y muchas veces ya terminamos bailando y ya está. Y así, por lo menos continúas haciendo un poco de sociedad".

Rita Nieto (c), usuaria del programa Voces en Red, de Cruz Roja en colaboración con la Fundación Amancio Ortega, que busca luchar contra la «soledad no deseada» entre los mayores a través del uso de la tecnología y asistentes de voz, posa en su vivienda de a Coruña con José Luis Castro (i) y Yolanda Balado (d), voluntario y técnica de Cruz Roja.. ANCIANOS. TERCERA EDAD. / CARLOS PARDELLAS / LCO

El sentimiento de pertenencia a un grupo es un antídoto poderoso contra la depresión. Marcela, voluntaria, se muestra conmovida por la dinámica que se genera: "Formamos un grupo grandioso. Entre ellas mismas aportan una serie de conocimientos... La colaboración y el aprendizaje que tanto recibimos como podemos aportar, es grandioso".

Isabel confirma este renacer social: "Muy contenta de que ya tenía personas que miraran por mí también, personas que yo podía contar con ellos y ya no me veía tan sola. Después yo llego allí, que tenemos un grupito de varias mujeres. Voces en red me ha dado vida". Su hija ratifica el cambio de actitud: "Se lo pasan bien, como la recogen, la traen, la llevan, se entretiene, deja un poquito de darle vuelta a la cabeza, se despeja un poquito... y estamos contentas".

Medio rural

El proyecto ha puesto un foco especial en la España Vaciada, donde la soledad se ve agravada por la dispersión geográfica y la falta de servicios. Presente ya en 52 provincias," Voces en Red" se adapta a la realidad local.

La tecnología avanza, pero la necesidad humana de conexión permanece constante.

En un mundo cada vez más digitalizado, "Voces en Red" demuestra que la voz humana, ya sea transmitida a través de un altavoz inteligente o compartida en un taller de baile, sigue siendo la herramienta más poderosa para curar la soledad.