Los vecinos de Zamora miembros de mesa electoral reciben la notificación a partir de este martes

El Pleno del Ayuntamiento celebró el sorteo de presidentes y vocales de las 73 mesas

Pleno municipal para designar a los presidentes y vocales de las mesas electorales

Pleno municipal para designar a los presidentes y vocales de las mesas electorales / Cedida

Carlos Gil Andrés

El Pleno del Ayuntamiento ha procedido a la selección de los miembros de las mesas electorales para las elecciones a Cortes de Castilla y León que se celebrarán el próximo 15 de marzo.

Durante el sorteo, realizado de forma automatizada, se han elegido a los presidentes y dos vocales por cada una de las mesas electorales y sus respectivos suplentes. Para las próximas elecciones a celebrar el 15 de marzo se constituirán 73 mesas electorales en 15 locales de la ciudad, la mayoría colegios.

Las comunicaciones a los seleccionados comenzarán a enviarse a partir de este martes 17 de febrero.

