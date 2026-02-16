Un vecino ha denunciado el robo de su bicicleta, sustraída en la puerta del Bar Pantoja, situado en Calle Libertad. El propietario pide la colaboración de cualquier persona que pudiera haber visto algo o que tenga información sobre su paradero.

Un vecino denuncia el robo de su bicicleta en la puerta del Bar Pantoja de la Calle Libertad. / Facebook

La bicicleta robada es de color negro, con ruedas blancas y manillar amarillo, características fácilmente reconocibles.

Se ruega a quien la haya visto o pueda aportar algún dato que ayude a localizarla que lo comunique al Bar Pantoja o a las autoridades competentes. El propietario agradece cualquier colaboración y solicita que, en caso de aparecer, sea devuelta lo antes posible.