Un vecino denuncia el robo de su bicicleta en la puerta del Bar Pantoja de la Calle Libertad
El dueño de la bicicleta sustraída en la puerta del Bar Pantoja agradece cualquier ayuda para recuperarla, destacando sus características específicas
Un vecino ha denunciado el robo de su bicicleta, sustraída en la puerta del Bar Pantoja, situado en Calle Libertad. El propietario pide la colaboración de cualquier persona que pudiera haber visto algo o que tenga información sobre su paradero.
La bicicleta robada es de color negro, con ruedas blancas y manillar amarillo, características fácilmente reconocibles.
Se ruega a quien la haya visto o pueda aportar algún dato que ayude a localizarla que lo comunique al Bar Pantoja o a las autoridades competentes. El propietario agradece cualquier colaboración y solicita que, en caso de aparecer, sea devuelta lo antes posible.
