¿Vandalismo o accidente?: así ha encontrado su coche una zamorana
La zamorana, tras sufrir daños en su coche, pide colaboración ciudadana para esclarecer lo sucedido, ya que desconoce quién pudo ser el responsable de los desperfectos.
Una vecina de la zona de los bloques se encontró este lunes con una sorpresa desagradable: alguien le había roto el retrovisor del coche. No sabe si fue un golpe al maniobrar, algún despiste o directamente una gamberrada, pero lo cierto es que el daño ya está hecho y le toca apechugar.
“Un espejo en un desguace no vale nada, pero yo ahora tengo que ir a trabajar así, con el riesgo de que me multen, y encima pagar de mi bolsillo algo que estaba perfectamente”, explica la afectada, molesta por la situación.
La zamorana también critica la sensación de indefensión cuando no hay un responsable claro: “¿Para qué pagamos el seguro? Parece que solo sirve cuando te pasa algo y se lo puedes reclamar al de al lado”, lamenta. Y añade, con ironía, que “se nos está quedando una ciudad preciosa y de mucha empatía”.
Por el momento no hay datos sobre quién pudo hacerlo y la afectada pide colaboración a cualquiera que haya visto algo durante la noche o a primera hora de la mañana. Cualquier información, dice, puede ser útil.
