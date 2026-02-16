Una vecina de la zona de los bloques se encontró este lunes con una sorpresa desagradable: alguien le había roto el retrovisor del coche. No sabe si fue un golpe al maniobrar, algún despiste o directamente una gamberrada, pero lo cierto es que el daño ya está hecho y le toca apechugar.

¿Vandalismo o accidente?: así ha encontrado su coche una zamorana. / Facebook

“Un espejo en un desguace no vale nada, pero yo ahora tengo que ir a trabajar así, con el riesgo de que me multen, y encima pagar de mi bolsillo algo que estaba perfectamente”, explica la afectada, molesta por la situación.

La zamorana también critica la sensación de indefensión cuando no hay un responsable claro: “¿Para qué pagamos el seguro? Parece que solo sirve cuando te pasa algo y se lo puedes reclamar al de al lado”, lamenta. Y añade, con ironía, que “se nos está quedando una ciudad preciosa y de mucha empatía”.

Noticias relacionadas

¿Vandalismo o accidente?: así ha encontrado su coche una zamorana. / Facebook

Por el momento no hay datos sobre quién pudo hacerlo y la afectada pide colaboración a cualquiera que haya visto algo durante la noche o a primera hora de la mañana. Cualquier información, dice, puede ser útil.