Universidad

Tecnologías emergentes al servicio de la seguridad laboral en el Campus Viriato

La Escuela Politécnica Superior de Zamora suma este curso el Aula PRL 4.0, centrada en la prevención de riesgos laborales unida a las nuevas tecnologías, que puede ser visitada por estudiantes del distrito de la Universidad de Salamanca

Una visita de estudiantes al Aula PRL 4.0 de la Escuela Politécnica Superior de Zamora.

Una visita de estudiantes al Aula PRL 4.0 de la Escuela Politécnica Superior de Zamora.

B. Blanco García

B. Blanco García

Desde sistemas de alerta de caída en trabajos de altura hasta la identificación por radiofrecuencia de equipos de protección individual (EPI), simuladores de manipulación de cargas o extintores virtuales.

En estos proyectos se está trabajando dentro del Aula PRL 4.0 de la Escuela Politécnica Superior de Zamora durante este curso.

Una de las zonas del aula de prevención laboral.

Una de las zonas del aula de prevención laboral.

Con el apoyo de la Junta de Castilla y León, esta iniciativa universitaria centrada en la prevención cuenta con un espacio en el Campus Viriato "diseñado para dar visibilidad a las distintas líneas de investigación que hemos impulsado en los últimos años en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, así como a los prototipos desarrollados mediante tecnologías emergentes aplicadas a la mejora de la seguridad y la salud en el trabajo", resume el profesor al frente, Alberto Benito Rodríguez, del departamento de Construcción y Agronomía.

Doctor por la USAL, es experto en seguridad y salud, habiéndose especializado en trabajos en altura.

Los alumnos escuchan las explicaciones de Vicente Rabadán. | CEDIDA

Los alumnos escuchan las explicaciones de Vicente Rabadán.

Entre las líneas de investigación que se están trabajando durante este curso, destaca la aplicación de tecnologías del internet de la cosas -las que cuentan con sensores para recibir determinados datos- para el desarrollo de "smart EPIs", el diseño y fabricación de simuladores para la formación en prevención de riesgos laborales o el desarrollo de sistemas para la medición instantánea de la fracción respirable de sílice cristalina.

En marcha desde el pasado noviembre

Oficialmente, este espacio se inauguró a finales del mes de noviembre, con una jornada divulgativa que contó con la asistencia de cerca de un centenar de personas.

"Nuestro objetivo es que este lugar se convierta en una plataforma de transferencia del conocimiento, abierta a la sociedad, y que permita acercar la investigación universitaria a los distintos sectores profesionales y educativos", resume el docente.

Tecnologías emergentes al servicio de la seguridad laboral

El profesor Alberto Benito Rodríguez. / Cedida

Desde entonces, además de para los diferentes estudios y proyectos, las instalaciones también están abiertas al público, por lo que reciben constantemente la visita de estudiantes -no solo de Zamora, sino de todo el distrito universitario de la USAL- para fomentar entre estos alumnos, de una manera divulgativa y práctica, esa cultural preventiva, que les acerca, además, a nuevas tecnologías que pronto serán una realidad en el mundo laboral.

La perspectiva institucional

En estas visitas divulgativas, es habitual la presencia de Vicente Rabadán Carrascosa, jefe de Área de Seguridad y Salud Laboral de la Delegación Territorial de Zamora.

Vicente Rabadán Carrascosa, jefe de Área de Seguridad y Salud Laboral de la Delegación Territorial de Zamora

Vicente Rabadán Carrascosa, jefe de Área de Seguridad y Salud Laboral de la Delegación Territorial de Zamora

"Se encarga de explicar el papel que desempeña la administración pública en el ámbito de la prevención y la importancia de su función en la vigilancia y mejora de las condiciones de trabajo", agradece Benito Rodríguez.

Una aportación que permite contextualizar el trabajo técnico y académico desde una perspectiva institucional.

