Suspendidas casi 600 consultas en los centros de salud de Zamora por la huelga de médicos

La huelga de médicos ha ocasionado en Zamora la suspensión de casi 600 consultas (concretamente 581) de Atención Primaria en los centros de salud y un número indeterminado de operaciones y pruebas diagnósticas y consultas de especialistas en los hospitales, aunque solo ha tenido un seguimiento inferior al 12% de los facultativos, según los datos oficiales de Sacyl.

Así, en los hospitales de 176 médicos que debían estar trabajando se pusieron en huelga 24, un 13,64%, mientras en los centros de salud de una plantilla de 169 profesionales no acudieron 17, poco más del 10%. En términos globales, de 348 médicos, 41 fueron a la huelga, un 11,78%.

El paro convocado en los centros sanitarios de la Junta de Castilla y León por los sindicatos médicos en una convocatoria a nivel nacional ha tenido un seguimiento medio del 20 %, en todo Castilla y León, según los datos registrados por la Gerencia Regional de Salud en las once áreas de salud de la comunidad en el turno de mañana. En el conjunto de centros de Sacyl, el paro ha alcanzado una media del 27 % en Atención Hospitalaria (1.126 profesionales en huelga) y del 9 % en Atención Primaria (216 en huelga).

En concreto, han secundado la huelga un total de 1.342 facultativos de los 6.705 efectivos disponibles hoy en el turno de mañana. Por provincias, el seguimiento ha sido el siguiente: Ávila 9,44 %, 37 médicos en huelga; Burgos 26,58 %, 206 en huelga; León 27,59 %, 344; Palencia 19,71 %, 68 médicos; Salamanca 14,90 %, 195 facultativos; Segovia 19,27 %,79; Soria 28,91 %,61; Valladolid 18,65 %, 311 médicos; y Zamora 11,78 %, 41 médicos en huelga.

Además, el primer día de huelga ha tenido un total de 6.155 consultas estimadas suspendidas de medicina familiar y pediatría en el turno de mañana, que por áreas de salud es el siguiente: Ávila 455; Burgos 595; León 1.668; El Bierzo 266; Palencia 399; Salamanca 987; Segovia 210; Soria 350; Valladolid Este 301; Valladolid Oeste 343 y Zamora 581.

De la misma manera, se han cancelado un total de 259 intervenciones quirúrgicas, 641 pruebas diagnósticas y 4.048 consultas externas programadas en los hospitales de la Comunidad.