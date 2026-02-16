Estas son las diez mayores empresas de Zamora

La Sociedad Cooperativa Bajo Duero, Cobadu, es la principal empresa de la provincia y única, con 512 millones, que supera los 500 millones de euros de facturación el pasado año. Es lo que dice el ránking de las mayores empresas publicado por Castilla y León Económica.

El segundo puesto es para Quesos El Pastor-Hijos de Salvador Rodríguez, de Santa Cristina de la Polvorosa, láctea con 174 millones de euros de facturación. Le sigue TecoZam, empresa del sector de la construcción radicada en el polígono de Los Llanos, con 122,70 millones de euros de facturación.

Ránking de las diez principale empresas de Zamora. / Castilla y León Económica

Una firma ganadera menos conocida para el gran público, Hermanos Herrero Serrano 2000, se sitúa, con 90,28 millones en la cuarta posición el ránking provincial. Se dedica al comercio al por mayor de animales vivos, con domicilio social en la capital.

A continuación aparece Freigel Foodsolutions, conocida popularmente como Frinca, dedicada al procesado de alimentos, con 88 millones de facturación, los mismos que el Consorcio de Promoción del Ovino, dedicado a esta especie.

La cárnica Moralejo Selección, con 81,47 milllones de facturación ocupa la séptima plaza, justo por encima de Leche Gaza, con un volumen de 68,5 millones.

Promóvil Franquicias, del sector de telecomunicaciones (empresa distribuidora de Orange líder a nivel nacional), con sede social en San Torcuato ocupa el noveno lugar con 48,69 millones facturados, mientras que cierra el ránking Fertiblend, firma agropecuaria con 46,14 millones. Se trata de una firma dedicada al comercio de cereales y otros productos agropecuarios radicada en Moraleja del Vino.

Grandes empresas

Por otra parte, Valladolid y Burgos concentran el 43,4% de las 5.000 mayores empresas de la región y casi el 49% de las 194 grandes compañías (con una facturación superior a los 50 millones) ubicadas en Castilla y León, según el mencionado ranking. En el listado de sociedades mercantiles y cooperativas ordenado por volumen de ventas solo aparecen los negocios cuya sede social está ubicada en la región y las compañías cuyas principales fábricas están asentadas en la comunidad autónoma.

La ubicación de las 5.000 mayores empresas castellanas y leonesas se distribuye de la siguiente manera: Valladolid (1.186), Burgos (984), Salamanca (765), León (664), Segovia (438), Zamora (286), Palencia (285), Ávila (243) y Soria (149).

El tejido empresarial de Castilla y León se caracteriza por tener una amplia base de pymes y una muy escasa presencia de compañías de gran tamaño, según se desprende de la lectura de los datos del presente ranking.

Grandes empresas de la comunidad / Castilla y León Económica

Así, solo el 3,88% de las 5.000 sociedades mercantiles del listado son grandes empresas, es decir, poseen una facturación superior a los 50 millones de euros; el 67,72% son pymes, con unas ventas entre dos y 50 millones de euros; y el 28,4% son micropymes, con una cifra de negocio inferior a los dos millones de euros. En cuanto a la plantilla, solo el 2,52% cuenta con más de 250 trabajadores, el 63,72% posee entre diez y 250 empleados y el 33,76% dispone de menos de diez operarios.

Como muestra de la reducida presencia de la mujer en las empresas, únicamente aparecen directivas en el 11,1% de las sociedades mercantiles del ranking. Respecto a la distribución de las empresas por sectores, en primer lugar se sitúa agroalimentación (15%); seguido de construcción y auxiliar (14,88%); comercio (10,32%); agropecuario (8,4%); transporte (6,6%); venta y reparación de vehículos (5,7%); turismo (3,44%); y distribución (3,12%).

Hay sectores, como el de automoción e industria auxiliar, que aunque tienen menos empresas sí poseen un mayor peso global tanto en la cifra de negocio como en el empleo en Castilla y León.