Remiten las lluvias en Zamora, pero se activa el aviso amarillo por viento

El año 2026 ha comenzado lluvioso en la provincia de Zamora. Las últimas semanas de enero y la primera quincena de febrero han estado marcadas por las precipitaciones. Y por el frío. La nieve hizo acto de presencia en Zamora capital y no ha dejado de caer en las zonas con más altitud de la provincia, como la comarca de Sanabria, donde las comunicaciones se han visto comprometidas.

Inundaciones por lluvias en Zamora / José Luis Fernández / LZA

Las previsiones meteorológicas no son muy halagüeñas para las próximas semanas, y aunque lo que queda de febrero se presenta más estable, marzo y abril volverán a estar marcados por la inestabilidad. Por ahora, las precipitaciones remiten: hasta el domingo, solo se esperan lluvias el miércoles 18 entre las 12 y las 24 horas. Pero, en su lugar, el viento hace acto de presencia, con un aviso de peligro bajo por viento que comienza el mismo miércoles, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Este aviso está activado en Zamora desde las 12 horas del miércoles 18 y hasta las 20:59. El peligro bajo advierte de rachas máximas de viento de 70 kilómetros por hora del sureste y oeste, condición que se repite en el resto de provincias de Castilla y León. La probabilidad de estas ráfagas es del 40 al 70 por ciento.

Accidentes por viento

El viento es un elemento a tener en cuenta a la hora de coger el volante. No impide las comunicaciones o provoca el cierre de carreteras, habitualmente, como sí sucede con las nevadas, tal y como se ha podido observar en la comarca de Sanabria. No obstante, hay que andar con mucho cuidado cuando se conduce por carretera con fuertes rachas de viento.

El viento puede modificar la dirección del vehículo y sacarlo de la vía o hacer que impacte con otro vehículo u objeto de la calzada. Por tanto, se recomienda aumentar la precaución al volante, sostenerlo siempre con las dos manos y reducir la velocidad si fuera necesario para que la incidencia del viento sea menor durante la marcha.

Vehículos circulando durante un temporal. / Cedida

Si lamentablemente tienes un accidente por culpa del viento existiendo una alerta pública de meteorología, has de saber que el seguro te cubre, siempre que se trate de un accidente o daños causados por un fenómeno atmosférico. La gran diferencia reside entre el tipo de cobertura: a todo riesgo suele incluir estos fenómenos; mientras que el seguro a terceros no lo cubre por norma.

Si el accidente es fortuito, certifica la velocidad de marcha, aporta informes de la AEMET que atestigüen las rachas de viento, realiza la comunicación del accidente y reporta a la compañía de seguros lo antes posible. Tampoco te olvides de documentar el accidente con fotografías y vídeos.