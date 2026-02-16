Esta es la política de multas por la baliza V16 que aplicará el Ayuntamiento de Zamora

La aplicación en la ciudad de Zamora de la obligación de llevar la baliza V16 en el coche se regirá por los criterios de la Dirección General de Tráfico y en un primer periodo, que comenzó a contar el pasado 1 de enero, se ha optado por la flexibilidad y por informar a los conductores preferentemente, antes de multar.

De hecho, según ha explicado el concejal de Protección Ciudadana, David Gago, inicialmente no está previsto llevar a cabo campañas específicas para controlar que se lleva la baliza homologada en el vehículo.

En vez de ello, al igual que está haciendo Tráfico, se optará como regla general por incidir en informar sobre la necesidad de llevarla y utilizarla ante una emergencia antes que por sancionar por no disponer de la baliza si se para un vehículo, por ejemplo, en un control.

Aun así, su uso es obligatorio desde el 1 de enero y quien no la lleve se arriesga, en el caso de sufrir una avería o un percance que requiera su uso, a ser sancionado por ello, con multas de 80 euros, que con el pronto pago pueden quedarse en 40, según fija la normativa de tráfico.