Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sigue el Zamora vs. BarakaldoAccidente en ToroHuelga de médicos en ZamoraZamora en Madrid Fusión
instagramlinkedin

Tráfico

Esta es la política de multas por la baliza V16 que aplicará el Ayuntamiento de Zamora

El Consistorio aplica el criterio de la DGT, con un periodo inicial de flexibilidad en el que se prioriza la información sobre la sanción

Baliza V16 en el techo de un vehículo, en el barrio de San Lázaro de Zamora.

Baliza V16 en el techo de un vehículo, en el barrio de San Lázaro de Zamora. / Víctor Garrido (Archivo)

Alberto Ferreras

La aplicación en la ciudad de Zamora de la obligación de llevar la baliza V16 en el coche se regirá por los criterios de la Dirección General de Tráfico y en un primer periodo, que comenzó a contar el pasado 1 de enero, se ha optado por la flexibilidad y por informar a los conductores preferentemente, antes de multar.

De hecho, según ha explicado el concejal de Protección Ciudadana, David Gago, inicialmente no está previsto llevar a cabo campañas específicas para controlar que se lleva la baliza homologada en el vehículo.

En vez de ello, al igual que está haciendo Tráfico, se optará como regla general por incidir en informar sobre la necesidad de llevarla y utilizarla ante una emergencia antes que por sancionar por no disponer de la baliza si se para un vehículo, por ejemplo, en un control.

Noticias relacionadas y más

Aun así, su uso es obligatorio desde el 1 de enero y quien no la lleve se arriesga, en el caso de sufrir una avería o un percance que requiera su uso, a ser sancionado por ello, con multas de 80 euros, que con el pronto pago pueden quedarse en 40, según fija la normativa de tráfico.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Duero volverá a inundar el barrio de La Horta en Zamora': las crecidas del pasado hablan
  2. Una joven denuncia al conductor del bus de Zamora que le propuso 'hacer un trío
  3. Dos trenes por sentido a Madrid y el regional de Puebla, afectados por la huelga en Zamora
  4. Zamora Norte expropiará terrenos en Valcabado, Coreses y Monfarracinos
  5. En 24 horas, el Duero aumenta su caudal y nivel: Zamora y Toro, cerca de los máximos del mes
  6. Fallece el psiquiatra y humanista zamorano Alfonso Ramos de Castro
  7. Crecida de los ríos en Zamora: dos alertas rojas, tres naranjas, una amarilla y el Duero capaz de llenar la piscina Sindical en dos segundos
  8. 19 plantas eólicas y solares, en marcha al norte de Zamora, junto a Ricobayo

¿Cómo funcionan los robots y las últimas tecnologías en cuidados? El HUB de la Aldehuela de Zamora se lo enseña a futuros ingenieros y cuidadores

¿Cómo funcionan los robots y las últimas tecnologías en cuidados? El HUB de la Aldehuela de Zamora se lo enseña a futuros ingenieros y cuidadores

Esta es la política de multas por la baliza V16 que aplicará el Ayuntamiento de Zamora

Esta es la política de multas por la baliza V16 que aplicará el Ayuntamiento de Zamora

Tecnologías emergentes al servicio de la seguridad laboral en el Campus Viriato

Tecnologías emergentes al servicio de la seguridad laboral en el Campus Viriato

El Carnaval del viento echa a volar la imaginación en Zamora

El Carnaval del viento echa a volar la imaginación en Zamora

El primer desfile del carnaval en Zamora

El Duero entra en fincas de las afueras de Zamora y sigue en nivel rojo en Toro, con el caudal que continúa en ascenso

El Duero entra en fincas de las afueras de Zamora y sigue en nivel rojo en Toro, con el caudal que continúa en ascenso

Plantados los nuevos jardines verticales que "renaturalizan" Zamora, con opiniones para todos los gustos

Robots y tecnología de los cuidados se enseñan a los futuros cuidadores e ingenieros en el HUB de la Aldehuela de Zamora

Robots y tecnología de los cuidados se enseñan a los futuros cuidadores e ingenieros en el HUB de la Aldehuela de Zamora
Tracking Pixel Contents