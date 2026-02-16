Lignum Sonus ofrece su primer concierto en La Magdalena

El grupo Lignum Sonus debuta oficialmente en la ciudad.

Los músicos tocarán por primera vez en la iglesia de La Magdalena “uno de los templos románicos más representativos de nuestra ciudad. No es una elección casual que el concierto sea en ella porque es el espacio propio para nuestra música, ya que su arquitectura formará parte esencial de nuestra propuesta artística” avanzó el presidente de Lignum Sonus, Miguel de Luis.

La formación ofrecerá, el domingo día 22 de febrero a las 20.00 horas, algo más que una experiencia musical. “Será una experiencia sonora, visual, espiritual y acústica. Gracias al templo, la iluminación, el diálogo entre música y espacio y la interpretación cuidada del repertorio, convertirán el concierto en un recorrido sensorial y de recogimiento. El público no solo escuchará música, vivirá una atmósfera pensada para la contemplación y para la emoción” indicó.

Fin benéfico

Los cinco músicos instrumentistas, un saxofón soprano, un saxofón alto, trompeta, flauta travesera y un bombardino, con un tenor, tocarán a beneficio de la restauración de La Magdalena. “Creemos que no hay mejor manera de cuidar nuestro templo que llenarlos de vida, de actividad, de música y de compromiso, sobre todo, si este compromiso emana de jóvenes zamoranos” indicó Miguel de Luis. El presidente de Lignum Sonus avanzó que el colectivo, integrado por jóvenes músico de la provincia, tocará “en cualquier acto litúrgico, impulsado por el Obispado de Zamora, donde se precise música ” y en ciclos de música de la provincia y autonómicos.

El precio de la entrada-donativo es de 5 euros y los pases pueden adquirirse en la Librería Diocesana.

El máximo responsable de ZamorArte durante la presentación del concierto Lignum Sonus. / Alba Prieto / LZA

Restauración

Por su parte el director de ZamorArte, Juan Carlos López, esgrimió que la iglesia de La Magdalena “no solo es un templo, sino que es una página viva de nuestra historia de ciudad”. Aludió a que desde hace algunos meses hemos iniciado una campaña de crowdfunding para abordar una intervención importante en este edificio que ya ha tenido su primera fase, que ha implicado en el cambio de todas las cubiertas”.

La intervención, que cuenta con una segunda fase, “es exigente, necesaria y costosa” y por eso “invitamos a toda la ciudadanía y también a todas las entidades empresariales a que sigan pendientes de nuestro esfuerzo y sigan colaborando con este proyecto de desarrollo y de apuesta por el patrimonio”.