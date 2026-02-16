La Junta tiene más de medio millar de plazas vacantes en Zamora

CSIF ha trasladado al delegado de la Junta en Zamora, Fernando Prada, la necesidad de que se cubran las plazas vacantes en los diferentes servicios territoriales, que suman 563, de ellos 353 funcionarios (el 31% de la plantilla) y el resto laboral. Destacan las 128 vacantes, un 46% del total, en el servicio de Agricultura y Ganadería y las 31 (el 25%) en Servicios Sociales

La carencia de efectivos, siempre según la versión sindical, se ha agravado en los últimos años, especialmente en áreas como los centros educativos, la Dirección Provincial de Educación, Medio Ambiente, Ecyl, Servicios Sociales o algunos registros. Aunque, indica David Gómez, responsable del sector de administración general de Castilla y León de CSIF Zamora, la carencia de efectivos afecta a todos los servicios, lo que "dificulta la atención al ciudadano y deteriora la gestión y la calidad de los servicios públicos".

Al encuentro con Prada asistieron la coordinadora nacional de comunidades autónomas de CSIF, Elena Moral y el presidente del sindicato en Castilla y León, Benjamín Castro, que asistieron en Zamora a una jornada de delegados para analizar la situación de los servicios territoriales.

CSIF asegura que está pendiente la actualización de la relación de puestos de trabajo (RPT), ya que la de 2024 fue insuficiente, y aunque se dijo que era una primera fase lo cierto es que "no hay avances".

El sindicato pide la actualización de la carrera profesional y un concurso de méritos abierto y permanente con resoluciones semestrales.

Acuerdo marco

Elena Moral defendió el Acuerdo Marco por la mejora del empleo público que ha conseguido una subida del 11,4% hasta 2028 y queda por negociar la promoción interna, la conciliación o la jubilación anticipada.

La central sindical ha denunciado que el convenio de laborales de la Junta, que caducó el pasado 31 de diciembre ha sido "nefasto" y urge a firmar uno nuevo, en lugar de prorrogar el existente. De hecho, aseguran que se han incumplido los aspectos de reclasificación profesional, la revisión de las relaciones de puestos de trabajo o la funcionarización del personal informático, además de existe la creación de todas las plazas de técnico superior de educación infantil.

Incendios

Con respecto a los incendios forestales "a pesar de las promesas de la Junta y de la aprobación y la publicación en el boletín oficial de un plan para ello, no se están haciendo trabajos de prevención y limpieza del monte". Agustín Argulo explica además que no ha cambiado nada en el dimensionamiento del operativo contra incendios ni en la mejora de las condiciones laborales.

Las empresas privadas, "tienen a sus trabajadores despedidos y en casa". En la Administración se ha hecho fijos a los fijos discontinuos, pero de forma improvisada, sin instrucciones de trabajo, medios ni formación .