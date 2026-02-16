El escritor David Muñoz presenta su última novela en el Etnográfico
El centro acoge otra sesión de “Punto de fuga”
El zamorano David Muñoz Mateos presenta su última novela "Entre las hojas escondido" en la ciudad.
El autor ambienta su segundo libro en la Sierra de la Culebra donde sitúa a un hombre salvaje en una mezcla de narración y ensayo donde combina realidad y ficción.
El acto será el jueves 19 de febrero, a las 19.30 horas, el salón de actos del Museo Etnográfico de Castillla y León y el autor estará acompañado por Jonathan Arribas.
La actividad está dirigida a personas interesadas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.
Punto de fuga
Además el centro el miércoles 18 de febrero, a las 18.00 horas, se desarrollará en la biblioteca del Etnográfico una nueva sesión de “Punto de fuga”, titulada “Viaje al fin de la noche”.
Bajo el título de la novela de Louis-Ferdinand Céline, en esta sesión se abordarán los cambios en los hábitos del sueño en la modernidad.
La aparición del alumbrado público, de la electricidad doméstica y de la vida industrial modificaron los patrones de sueño y vigilia en nuestras sociedades.
Las implicaciones de esta transformación han sido fruto de debate hasta la actualidad.
La actividad está dirigida a personas interesadas, con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.
