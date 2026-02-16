El correo no llega a tiempo en Zamora por falta de carteros

Las cartas en Zamora no llegan a tiempo porque no hay carteros suficientes para repartirlas. Es la causa por la cual los trabajadores de Correos han iniciado una campaña de protestas que se sustancian en una concentración diaria de 20 minutos frente a la oficina de reparto de Las Viñas con el fin de que la empresa atienda sus reivindicaciones y contrate más personal.

Bienvenido Prieto, de CSIF Aurora Sánchez de UGT y Juanjo Rivera, del Sindicato Libre de Correos explicaron que las concentraciones se deben a que la situación de falta de personal “se está volviendo insostenible. Nos han reducido la plantilla en un 50% y nos vemos estresados y con necesidades de personal. Estamos pidiendo que se cubra todo lo que se tiene que cubrir porque está habiendo una reducción de plantilla abismal”.

Bienvenido Prieto. / Alba Prieto / LZA

“No se puede dar un servicio de calidad a la ciudadanía con estas cargas de trabajo tan enormes. Ahora los envíos por Internet suponen un porcentaje de envíos muy alto, ya no son solo cartas. Es verdad que la carta está bajando, pero hay todavía hay notificaciones, cartas, paquetes, los paquetes de los chinos, etcétera”

La carga de trabajo que hay “es insostenible para el personal que hay y estamos pidiendo que se cubra todo, bajas, vacaciones y todo el personal que falta y a mayores cuando vienen remesas fuertes, como ahora en elecciones se cubran los puestos para dar un servicio al ciudadano de calidad, el cartero de toda la vida. Como muchos bien sabemos las cartas no llegan cuando tienen que llegar, la carta del médico notificaciones, paquetes con mucha importancia que tienen que llegar al destinatario y no pude ser que hay retrasos de hasta cinco días muchas veces por no poner personal, sobre todo en zonas rurales”, señalaron los representantes sindicales.

“Hay carteros que llevan 15 y 20 pueblos, están haciendo doscientos kilómetros, tienen que llevar las cartas, colocárselas y repartírselas y todo eso en cinco horas, porque tienen solo para repartir en todos esos pueblos es imposible y en las condiciones en las que están”

“Con el personal que está o cogen gente o es imposible repartir porque sube el 200% el volumen de trabajo por las tarjetas del censo o la propaganda de los partidos políticos. El reparto no solo es en elecciones, es todo el año”.

Ahora mismo de 28 secciones de reparto por la mañana en la capital y hay ocho carteros, tres secciones para cada uno entre dos y tres barrios . Y las rurales igual se están metiendo más pueblos de los que tienen y les es imposible cinco o seis pueblos más de 1.100 habitantes, lo mismo puede estar pasando en Monfarracinos o la zona de Roales”.

Cien carteros más

“Reclamamos el cien por cien de la plantilla, si hay 144 a lo mejor hacían falta cien más incluidos todo cien sería la realidad falta en doble”.

La empresa ha prometido refuerzos en elecciones y después se hará un estudio “para ver si se necesita más personal en realidad. Pero es que se viene necesitando desde 2022”. Pero si no se dan garantías seguiremos con los paros.