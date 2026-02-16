Cems asegura que la huelga de médicos está teniendo incidencia en Zamora

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La huelga de médicos está teniendo incidencia en Zamora, aseguraron fuentes del sindicato convocante, Cesm. El portavoz, Tomás Toranzo, explicó que es difícil saber cuántos efectivos concretos se encuentran en huelga, pero hay servicios, como Radiología, que están funcionando exclusivamente con los médicos que atienden los servicios mínimos.

El sindicalista precisó que los mínimos establecidos son muy altos, sobre todo en determinados servicios, como Oncología, donde todo se considera urgente, cuando puede haber consultas, como las de las revisiones rutinarias, que se podrían demorar una semana.

En todo caso, de acuerdo a lo sucedido en anteriores convocatorias, la huelga suele rondar en torno a un tercio de los efectivos en el hospital y tiene mucho menos incidencia en primaria.

En el hospital la situación era de normalidad, aunque había pancartas y carteles explicando la situación de huelga para información de los pacientes que se pudieran ver afectados.

