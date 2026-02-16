Carrión Folk saca a bailar a Zamora

Violines, pitos castellanos, dulzainas, mandolinas, guitarras y una voz cautivadora representan algunos de los ingredientes que convertirán el domingo día 22 de febrero en una cita inolvidable para los amantes del folclore. Carrión Folk celebra 30 años de carrera musical con la presentación de su último trabajo “Báilalo”, en el Teatro Ramos Carrión.

La formación promete un concierto único con colaboraciones de lujo, como la del maestro Alberto Jambrina, el grupo de Coros y Danzas Doña Urraca y profesores de la Escuela de Folklore de Zamora.

Repertorio

El repertorio también será especial ya que pondrá en valor el folclore zamorano con obras de la zona de Aliste, Villaseco del Pan, y de la Carballeda, recogidas por el grupo en sus discos de estudio.

Once son las melodías rescatadas de cancioneros tradicionales de Castilla y León que Carrión Folk ha revitalizado y convertido en piezas actuales para crear “Báilalo”, un nuevo trabajo con el que, además, celebran una treintena de experiencia sobre las tablas. El Teatro Ramos Carrión se suma a su lista de escenarios conquistados este domingo, a las 19.30 horas.

Entradas

Las localidades están disponibles por un precio de doce euros.

Las entradas para estos y otros espectáculos ya están a la venta tanto en la taquilla del teatro de martes a domingo, de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.00 como en la web del liceo.