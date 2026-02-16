Carrión Folk presenta “Báilalo”, un viaje musical por las raíces de Castilla y León

El grupo palentino Carrión Folk vuelve a los escenarios con un nuevo trabajo discográfico bajo el título Báilalo, una propuesta que resume casi tres décadas de dedicación a la recuperación y reinterpretación del folclore tradicional de Castilla y León. La cita será el domingo 22 de febrero de 2026 en el Teatro Ramos Carrión, en un espectáculo concebido como un recorrido por la memoria musical de los pueblos.

Con una trayectoria cercana a los 30 años, la formación ha consolidado un estilo propio basado en el estudio de cancioneros tradicionales y en la transmisión oral que durante generaciones ha mantenido vivas letras, melodías y ritmos populares. Báilalo recoge precisamente esa herencia, ofreciendo una selección de temas procedentes de distintas provincias como Palencia, Zamora, León y Salamanca, además de piezas del país vecino, Portugal.

El nuevo disco es fruto de un largo proceso de maduración artística. No se trata únicamente de una recopilación, sino de una reinterpretación cuidada que respeta la esencia de las composiciones originales al tiempo que las adapta a una sensibilidad contemporánea. El resultado es un trabajo que busca emocionar tanto a quienes reconocen esas melodías de su infancia como a las nuevas generaciones que se acercan por primera vez al folclore.

Carrión Folk presenta “Báilalo” / Cedida

Tradición y modernidad sobre el escenario

Sobre el escenario, Carrión Folk apuesta por una fusión sonora que combina instrumentos autóctonos con recursos clásicos y actuales. Esta mezcla permite tender puentes entre pasado y presente, demostrando que la música tradicional no es un vestigio del ayer, sino un patrimonio vivo capaz de dialogar con el público de hoy.

El espectáculo promete ser algo más que un concierto: una experiencia que invita a bailar, a recordar y a redescubrir la riqueza cultural de Castilla y León a través de sus canciones populares. Con Báilalo, el grupo reafirma su compromiso con la conservación y difusión de unas raíces musicales que forman parte de la identidad colectiva de la región.

Tras años de trabajo constante y escenarios recorridos, Carrión Folk continúa demostrando que el folclore sigue teniendo voz propia y espacio en la escena actual, reivindicando la tradición como un legado que merece seguir sonando.