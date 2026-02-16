El aviso rojo del Duero en Toro se amplía a Zamora

El río Duero supera en la capital los 1.300 metros cúbicos por segundo. O sea, ha entrado en aviso rojo, el mismo que mantiene en Toro por la crecida procedente, sobre todo, de aguas arriba y acrecentada tras la unión con el Pisuerga.

El Ayuntamiento de Zamora está permanentemente vigilante de la crecida, que ya anoche entró en casas y granjas de la Rinconada, la zona baja donde el Duero hace la última curva hasta Zamora y se une con el río Valderaduey.

Evolución del caudal del río Duero en Zamora / CHD

El concejal de Seguridad Ciudadana, David Gago, explica que no se espera que el río ocasiones mayores problemas. En el caso, claro de que el pico de la crecida esté llegando a su culmen y en las próximas horas empiece a bajar. Y entendiendo como la ausencia de problemas las zonas que ya están inundadas, como los paseos ribereños o los desbordamientos en zonas como los Tres Árboles.

En San Miguel de Pino (Valladolid) la tendencia es decreciente, pero aguas abajo, en Toro, tanto el nivel del río, que está en 56,54 metros, como el caudal, 1.387 metros cúbicos por segundo, siguen al alza. En Zamora ahora mismo la tendencia es estable pero visto cómo viene el río por Toro lo normal es que vuelva a subir algo. A primera hora de la tarde estaba en 2.79 metros y 1.303 metros cúbicos por segundo.