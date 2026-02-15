Plantados los nuevos jardines verticales que "renaturalizan" Zamora, con opiniones para todos los gustos

Los jardines verticales, la última actuación que se ejecuta el Ayuntamiento de Zamora con cargo al programa "Renaturaliza", han comenzado a plantarse en la última semana en la plaza de Fernández Duro, junto a Santa Clara; la avenida de Portugal a la altura de los Jardines de Eduardo Barrón; y la plaza de Arias Gonzalo, en el casco antiguo.

Las nuevas estructuras verdes se suman a los jardines suspendidos instalados tanto en la pérgola de la plaza de La Marina y sobre el techo del futuro centro de "coworking" del parque de San Martín.

Igualmente, se han colocado jardineras de varias alturas en la plaza de Castilla y León, la plaza de la Constitución o la Plaza Mayor, entre otros emplazamientos. Con esas nuevas plantaciones, que se han realizado en todos los casos con plantas más resistentes a las temperaturas extremas y los fenómenos derivados del cambio climático, se pretende contar con nuevas zonas de sombra y más zonas verdes que permitan absorber el CO2 y contribuyan a reducir la temperatura en verano.

Jardines verticales en la plaza de Fernandez Duro. / Víctor Garrido

Entre las especies contempladas para esta actuación en el "Renaturaliza" figuraban la hiedra, la madreselva o la nueza, entre otras.

La actuación ha generado ya debate en redes sociales sobre su conveniencia, gusto estético y sus efectos, aunque las plantas acaban de ponerse y aún deberán desarrollarse para ver el resultado final de esos nuevos jardines verticales.