Plantados los nuevos jardines verticales que "renaturalizan" Zamora, con opiniones para todos los gustos

La plaza de Fernández Duro, la de Arias Gonzalo o la avenida de Portugal tienen estructuras verdes

Jardín vertical de la plaza de Fernández Duro. | VÍCTOR GARRIDO

Jardín vertical de la plaza de Fernández Duro. | VÍCTOR GARRIDO

Alberto Ferreras

Los jardines verticales, la última actuación que se ejecuta el Ayuntamiento de Zamora con cargo al programa "Renaturaliza", han comenzado a plantarse en la última semana en la plaza de Fernández Duro, junto a Santa Clara; la avenida de Portugal a la altura de los Jardines de Eduardo Barrón; y la plaza de Arias Gonzalo, en el casco antiguo.

Las nuevas estructuras verdes se suman a los jardines suspendidos instalados tanto en la pérgola de la plaza de La Marina y sobre el techo del futuro centro de "coworking" del parque de San Martín.

Igualmente, se han colocado jardineras de varias alturas en la plaza de Castilla y León, la plaza de la Constitución o la Plaza Mayor, entre otros emplazamientos. Con esas nuevas plantaciones, que se han realizado en todos los casos con plantas más resistentes a las temperaturas extremas y los fenómenos derivados del cambio climático, se pretende contar con nuevas zonas de sombra y más zonas verdes que permitan absorber el CO2 y contribuyan a reducir la temperatura en verano.

Jardines verticales en la plaza de Fernandez Duro.

Jardines verticales en la plaza de Fernandez Duro. / Víctor Garrido

Entre las especies contempladas para esta actuación en el "Renaturaliza" figuraban la hiedra, la madreselva o la nueza, entre otras.

La actuación ha generado ya debate en redes sociales sobre su conveniencia, gusto estético y sus efectos, aunque las plantas acaban de ponerse y aún deberán desarrollarse para ver el resultado final de esos nuevos jardines verticales.

Plantados los nuevos jardines verticales que "renaturalizan" Zamora, con opiniones para todos los gustos

