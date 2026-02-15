Un nuevo pueblo de Zamora con problemas de agua potable

La provincia suma un nuevo municipio afectado por problemas en el suministro de agua potable. En esta ocasión se trata de Fresno de la Ribera, donde la red de abastecimiento ha registrado niveles de turbidez que impiden garantizar la calidad del agua para el consumo humano.

La incidencia se ha producido después de que el pozo de captación quedara anegado como consecuencia de la subida del caudal del Río Duero a su paso por el término municipal. El aumento del nivel del río ha afectado directamente al sistema de extracción, alterando las condiciones del agua que llega a la red domiciliaria.

Ante esta situación, la Diputación Provincial de Zamora ha actuado en la tarde de este domingo con el suministro de agua embotellada a los vecinos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento mientras se resuelve la incidencia. La medida tiene carácter preventivo y busca asegurar que la población disponga de agua apta para el consumo hasta que se restablezcan las condiciones habituales.

Desde la institución provincial se mantiene una vigilancia constante sobre la evolución del caudal del Duero, ya que la recuperación del servicio dependerá en gran medida de cómo evolucionen los niveles del río en las próximas horas y días.

Pendientes de la evolución del caudal

Si el caudal continúa creciendo, el reparto de agua embotellada podría prolongarse en el tiempo para evitar riesgos sanitarios. En cambio, si el nivel se estabiliza o desciende, la situación podría tratarse de un episodio puntual y permitir la vuelta a la normalidad en un breve plazo.

La Diputación mantiene coordinación permanente con el Ayuntamiento de la localidad para hacer seguimiento de la incidencia y adoptar las medidas necesarias. Mientras tanto, los vecinos deberán abastecerse mediante el reparto habilitado hasta que los análisis confirmen que el agua de la red vuelve a reunir las condiciones óptimas para su consumo.

El episodio pone de relieve la vulnerabilidad de algunos sistemas de captación ante crecidas fluviales y la importancia de contar con protocolos de actuación rápida para garantizar un recurso básico como es el agua potable.